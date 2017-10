Luxemburgo acredita que erros individuais determinaram derrota do Sport

Google Plus

(Foto: Williams Aguiar / Sport Recife)

Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport foi até Curitiba para visitar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O duelo entre rubro-negros terminou com vitória dos mandantes por 2 a 1, com Lucho González e Felipe Gedoz marcando para o Furacão e Diego Souza descontando de pênalti para os leoninos.

Após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou, em sua entrevista coletiva, que a causa determinante para o revés sofrido pelo time pernambucano foram erros individuais. O comandante do Leão fez questão de mencionar o lance do pênalti que originou o gol da derrota.

''Nós tomamos o gol porque perdemos uma bola na saída, e depois, com três jogadores nossos marcando um deles, fizemos o pênalti''. Disse Luxa, que ainda classificou como repetitivo o equívoco que resultou no gol da derrota. ''Acabamos levando um gol por falha de marcação, saída de bola, não é a primeira vez que isso acontece, é uma coisa que preocupa. Tem que ter mais tranquilidade e discernimento para saber o momento do jogo''.

O treinador também explicou as substituições que fez no decorrer do jogo. Se por um lado a entrada de Rogério na vaga de Anselmo deu certo, por outro, ao tirar André e colocar Rodrigo, os recifenses perderam volume de jogo e passaram a ser pressionados, vindo a levar o desempate. De acordo com Luxemburgo, a ideia era fortalecer o meio e investir nos contra-ataques.

“Era para deixar o Diego Souza como falso centroavante e fortalecer o meio para puxar contra-ataques nos lado com Rogério e Juninho, que são velozes. Mas tomamos o gol com um erro na saída de bola e fizemos o pênalti. Foram erros individuais nossos”, declarou.

O Rubro-negro pernambucano volta a campo agora pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (26), na Ilha do Retiro. O adversário será o Júnior Barranquila, em duelo válido pela primeira partida das quartas de final, marcado para as 20h45 no horário de Recife e 21h45 de Brasília.