Com valores promocionais, Sport divulga informações de ingressos para duelo pela Sul-Americana

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Na próxima quinta-feira (26), Sport e Junior Barranquilla têm encontro marcado na Ilha do Retiro, às 21h45 (Horário de Brasilia). Os ingressos para a partida, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, começaram a ser vendidos nesta segunda (23).

Como de costume, o sócio rubro-negro irá seguir as prioridades do programa de sócio-torcedor durante a venda e fazem a compra online dos ingressos pelo portal oficial do Clube (www.sportrecife.com.br). O público geral poderá adquirir suas entradas a partir do dia 24 de outubro, às 9h, tanto a venda física nas bilheterias, como no site da Futebol Card (www.futebolcard.com.br).

Os valores promocionais são válidos apenas na compra antecipada dos ingressos. No dia da partida, os preços sofrerão reajustes.

CRONOGRAMA DE VENDAS E VALORES

Venda online

Da segunda-feira (23) até às 20h45 da quinta-feira (26)

Check-in

Até quarta-feira (25)

Bilheterias

Terça-feira (24)

Bilheterias sociais e do arco: das 9h às 19h

Quarta-feira (25):

Bilheterias sociais e do arco: das 9h às 19h



Quinta-feira (26)

Bilheterias sociais e do arco: das 9h às 22h

Bilheterias do muro e contêiner: das 14h às 22h

Bilheteria visitante: das 14h às 22h

VALORES

Valores antecipados (Até 25/10)



Sócios

Sociais - R$ 10

Arquibancada sede - R$ 10

Arquibancada frontal - R$ 10

Cadeira assento especial - R$ 20

Cadeira ampliação - R$ 20

Cadeira central - R$ 30

Não-sócios

Arquibancada sede - R$ 15

Arquibancada frontal - R$ 20

Cadeira assento especial - R$ 40

Cadeira ampliação - R$ 40

Cadeira central - R$ 60

Proprietários

Camarote - R$ 30

Cadeira central - R$ 30

Cadeira assento especial - R$ 20

Cadeira ampliação - R$ 20

Proprietário e sócio

Camarote - R$ 10

Cadeira central - R$ 10

Cadeira assento especial - R$ 10

Cadeira ampliação - R$ 10

Conselheiro (todos os portões) - R$ 30

Sócio Campeão 87

Cadeira central - R$ 10

Visitante: R$15

Valores no dia da partida (no dia 26/10)



Sócios

Sociais - R$ 20

Arquibancada sede - R$ 15

Arquibancada frontal - R$ 20

Cadeira assento especial - R$ 40

Cadeira ampliação - R$ 40

Cadeira central - R$ 50

Não-sócios

Arquibancada sede - R$ 40/R$ 20 (meia)

Arquibancada frontal - R$ 60/R$ 30 (meia)

Cadeira assento especial - R$ 100/R$ 50 (meia)

Cadeira ampliação - R$ 100/R$ 50 (meia)

Cadeira central - R$ 120/R$60 (meia)

Proprietários

Camarote - R$ 50/R$ 25 (meia)

Cadeira central - R$ 50/R$ 25 (meia)

Cadeira assento especial - R$ 40/R$ 20 (meia)

Cadeira ampliação - R$ 40/R$ 20 (meia)

Proprietário e sócio

Camarote - R$ 20

Cadeira central - R$ 20

Cadeira assento especial - R$ 20

Cadeira ampliação - R$ 20

Conselheiro (todos os portões) - R$ 30

Sócio Campeão 87

Cadeira central - R$ 20

Sociais - R$ 20

Cadeira assento especial - R$ 20

Arquibancada sede - R$ 15

Arquibancada frontal - R$ 20

Cadeira de ampliação - R$ 20

Visitante: R$40/R$20 (meia)