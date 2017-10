Jogo Sport x Júnior Barranquilla AO VIVO online pelas quartas de final da Sul-Americana (0-0)

A escalação que o técnico Vanderlei Luxemburgo provavelmente mandará a campo terá: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Patrick, Anselmo, Diego Souza; Mena, Osvaldo e André.

A provável escalação do clube de Barranquilla para o embate da próxima quinta-feira deve ser composta por: Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Pico, Cantillo, Yimmi Charra, Barrera; Ovelar, Téo Gutiérrez.

Na fase anterior, os Rojiblancos perderam o meia Luis Dias, autor de um dos gols da classificação, que acabou expulso.

Na atual edição da Copa Sul-Americana, o Júnior foi uma das equipes que já entrou na segunda fase, devido ao fato de ter disputado a Libertadores nesta temporada, que ocorria em paralelo aos jogos da fase inicial. Passou pelo Deportivo Cali-COL nos pênaltis, após dois empates em 1x1, e pelo Cerro Porteño-PAR nas oitavas, após um empate e 0x0 e uma vitória por 3x1.

Os colombianos encaram o confronto diante do Sport com total foco e seriedade. Não a toa, na última partida disputada pela liga nacional, o time do treinador uruguaio Julio Comesaña foi à campo com o time reserva para receber o Santa Fé, que acabou com o placar de 1x0 para os visitantes.

Os desfalques da equipe de Vanderlei Luxemburgo para o jogo ficam por conta do lateral direito Raul Prata, que segue lesionado, e do volante Rithelly, que foi a baixa da semana.

Na trajetória percorrida até chegar nas quartas de final, os leoninos eliminaram, na primeira fase, o Danúbio-URU nos pênaltis, após uma vitória por 3x0 para cada lado, o Arsenal de Sarandí-ARG na segunda fase, após vencer por 2x0 em Recife e perder por 2x1 na Argentina, e nas oitavas, passaram pela Ponte Preta, novamente com emoção: triunfo por 3x1 na Ilha do Retiro e derrota por 1x0 em Campinas.

Em mau momento no Brasileirão, os donos da casa vivem outra atmosfera para o desafio internacional, que pode também dar moral para uma reação no campeonato nacional. É a quinta participação do Leão da Ilha na Sul-Americana, e o máximo que o clube tinha conseguido chegar havia sido nas oitavas de final, nos anos de 2013 e 2015. Nunca um time de Pernambuco esteve foi tão longe numa competição continental.

Os Rubro-negros receberão, às 20:45, horário de Recife e 21:45 horário de Brasília, o Júnior Barranquilla-COL, que também alimenta o sonho da primeira conquista internacional.

Na noite da próxima quinta-feira (26), a Ilha do Retiro será palco de uma partida histórica. Pela primeira vez em 112 anos de história, o Sport chega nas quartas de final de uma competição internacional, a Sul-Americana.