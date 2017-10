Junior Barranquilla é superior e sai com larga vantagem sobre Sport na Sul-Americana

Complicou a situação do Sport na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (26), o time do Recife levou uma aula de futebol do Junior Barranquilla, que anotou o imponente placar de 2 a 0 em plena Ilha do Retiro e derrubou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Os gols da partida foram marcados por Yony González.

A partida de volta, em Barranquilla, está marcada para a próxima quinta-feira (2), lembrando que o vencedor deste confronto irá enfrentar na semi-final o time vitorioso entre Flamengo e Fluminense.

O Sport agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde encara o Coritiba (19°) na Ilha do Retiro, precisando vencer em uma luta direta contra o rebaixamento. A partida será realizada às 18h de domingo (29), horário de Brasília.

Junior é melhor, mas não converte chances

Como já era esperado e prometido pelo técnico Julio Comesanã, o time colombiano começou em cima do Sport, subindo a marcação e pressionando muito a saída de bola dos pernambucanos.

Tocando bem a bola, o time do Junior começou a irritar os brasileiros, que logo aos dois minutos já tinham um cartão amarelo, com Diego Souza. Aos quatro, o time teve uma boa chance, quando Yony González apareceu pela primeira vez, batendo de fora da área, na rede pelo lado de fora.

O time de Vanderlei Luxemburgo era nervoso em campo, tentava jogadas pelas laterais e só cometia erros de passes. Em um incrível erro de Henríquez, Ovelar roubou a bola e saiu cara a cara com Magrão, que fechou bem o ângulo e contou com um chute fraco do atacante, que foi afastado por Ronaldo Alves.

Daí para frente, o Leão tentou sair para o jogo, e conseguiu acalmar os ânimos dos colombianos, tocando a bola por mais tempo. Mesmo assim, na hora de definir, os erros ainda apareciam.

Mesmo assim, a pressão ainda era de Barranquila. O time tocava a bola com maestria e envolvia o Sport com facilidade. Na última boa chance do primeiro tempo, Chára driblou Ronaldo Alves e mirou no ângulo de Magrão, errando o alvo e levando o jogo para o intervalo com o placar zerado.

González marca duas vezes e decide o jogo

Vendo a necessidade de colocar sangue novo na parada, Luxemburgo mexeu o time no intervalo, prezando pela ofensividade ao retirar o volante Rodrigo para colocar o atacante colombiano Lenis.

Nos primeiros minutos, a tática deu certo. Com Rogério de um lado e Lenis do outro, o Sport fez uma blitz pelos lados e tentou diversos cruzamentos. Num deles, o colombiano pegou uma sobra na área e disparou uma bomba, acertando a trave.

O golpe foi o que o Junior precisava para acordar na partida. Voltando a ocupar o campo do Leão, o time colombiano teve calma para tocar a bola e criar mais oportunidades.

Aos 24', o técnico Comesaña colocou o volante Mier como um coringa para chegar no ataque. Um minuto depois, lá estava ele fazendo boa jogada e tocando na pequena área para Yony González abrir o placar para o time de Barranquilla.

Observando a apatia de seu time, Vanderlei tentou colocar Juninho para incendiar o jogo novamente, mas não deu certo. A pressão era total dos colombianos, que tiveram duas boas chances em sequência aos 32 e 33'. Na primeira, Magrão conseguiu impedir o gol de Chára, e, na segunda, Téo Gutierrez mandou por cima da meta.

Completamente vencido, o Sport apenas observou o jogo do Junior, que trocou passes com muita calma e dominou as atividades da partida. Aos 40', a troca de passes dos colombianos resultou em mais um lindo gol, com Murillo cruzando rasteiro no pé de Yony González, que fez seu segundo no jogo.

No fim da partida, o Leão apenas aguardou para ver acabar o seu sofrimento. Téo Gutiérrez poderia até ter feito o terceiro, mas livre na área, desperdiçou a chance. A partida acabou com comemoração dos colombianos, que ficam um passo mais próximo da semifinal.