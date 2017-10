Contra o rebaixamento, Sport e Coritiba fazem confronto direto

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, à ser realizado na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, às 18h (Brasília)

Em jogo válido pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Coritiba se enfrentam nesse domingo (29), às 18h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, casa do time rubro-negro. Os dois times vivem situações parecidas, brigando contra o rebaixamento. No primeiro turno, quando o Leão vivia outra fase, acabou vencendo por 3 a 0 com gols de Mena e Rogério. O gaúcho Leandro Pedro Vuaden apita a partida.

Vindo de derrotas tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana, a diretoria rubro-negra achou por bem demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo. A ideia é fazer com que o time ganhe novo ânimo na competição nacional, já que dificilmente reverterá a derrota para o Junior Barranquilla. Para isso, o time que será comandado pelo interino Daniel Paulista precisará vencer para conseguir respirar na competição.

Apesar de estar há um bom tempo na zona de rebaixamento, o Coritiba ganhou novas esperanças depois dos últimos dois resultados. Uma vitória contra o Cruzeiro em casa e o empate suado contra o Vasco, no Maracanã. Junto com isso, vieram os tropeços dos adversários diretos que deixaram a equipe à apenas dois pontos de distância do Avaí, primeiro time fora do Z4.

Mistério na escalação rubro-negra

Ídolo da torcida rubro-negra como jogador e auxiliar do time rubro-negro há bastante tempo, Daniel Paulista será novamente o responsável por comandar o time nos últimos oito jogos da competição. Ano passado ele também pegou o time nessa faixa do campeonato, sendo inclusive efetivado para o ano seguinte, por ter alcançado o objetivo, contando com grandes atuações de Diego Souza e Rogério na reta final

Apesar da situação já ter acontecido, o técnico evitou falar em efetivação, caso consiga livrar o time da degola. Ele afirmou que isso se deve a maturidade adquirida com os treinadores que passaram pelo time após ele, além da experiência vivida anteriormente, onde foi demitido após maus resultados.

"Não quero fazer nenhuma projeção, eu trabalho muito com o presente e o presente é fazer o fim de temporada com o Sport com o maior empenho que puder", pontuou. "Acho que volto mais maduro, mais experiente com relação à profissão, a algumas coisas que fiz, que deixei de fazer e que poderia ter feito. Tive oportunidade de trabalhar com dois profissionais de conceitos diferentes e estou mais confiante para estar junto dos atletas e fazer vitoriosa esta reta final de campeonato", finalizou.

Para o jogo contra o Coxa, o técnico contará com a volta de um jogador considerado importantíssimo. O volante Rithely, que não jogou contra o Junior Barranquilla, devido a uma lesão no tornozelo, treinou normalmente nos últimos dois dias e deve ser o titular, formando dupla com Patrick, enquanto Anselmo provavelmente voltará para o banco de reservas.

No último treino visando o jogo, realizado nesse sábado (28), Daniel Paulista optou por trabalhar o time com portões fechados, não dando nenhuma pista de quem estará entre os onze iniciais. Apesar disso, ele não deve fazer muitas mudanças, já que teve só o dia de hoje para trabalhar com os principais jogadores do elenco.

A única certeza é que Raul Prata e Wesley, ainda machucados, não serão opções. Sendo assim, o provável Sport é: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Ronaldo Alves e Mena; Rithely, Patrick e Diego Souza; Osvaldo, Rogério e André.

Desfalques de última hora no Coxa

Duas vezes finalista na Copa do Brasil pelo Coritiba e bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira vive uma situação diferente na carreira, quando tem pela frente uma batalha para evitar que o Coxa vá para Série B. Experiente, ele afirmou que a equipe não deve pensar num número exato para conseguir se livrar.

"Pode ser 47, pode ser menos. É claro que a gente sempre dá uma olhada nessas contas, mas o mais importante agora é que depende só de nós. Tivemos uma sequência pesada contra Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Vasco, mas agora vamos jogar contra concorrentes diretos", pontuou.

Pensando jogo a jogo, o técnico ganhou desfalques importantes para enfrentar o Leão da Ilha do Retiro. O atacante Kléber, peça importante da equipe, não está 100% fisicamente depois de passar um tempo longe por conta de punição no STJD. Além dele, o meia alemão Baumjohann sentiu um desconforto muscular pouco antes da viagem e também ficará de fora.

Meia alemão, que jogou bem na última partida, é desfalque contra o Sport (Foto: Divulgação / Coritiba)

As outras ausências já são conhecidas por serem mais antigas, como no caso do lateral-direito Rodrigo Ramos e do atacante Neto Berola. A boa notícia é a volta de Tiago Real. Com isso, o provável Coritiba vai a campo em busca dos três pontos com: Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos e Tiago Real; Iago Dias; Henrique Almeida e Rildo.