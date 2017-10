Sport sem Diego Souza, André e Rithely para decisão da Sul-Americana contra Junior Barranquilla

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Após a divulgação da lista dos relacionados para partida contra o Júnior Barranquilla, da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Sul-americana. O Sport não terá o meia Diego Souza, volante Rithely e o atacante André, todos vetados pelo Departamento do clube. Todos foram avaliados pelo DM do Leão depois do duelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Série A.

"O jogador Rithely será vetado por dores no tornozelo. Dores acometidas no final do jogo de ontem. Diego Souza também está vetado por dores no adutor da coxa direita e André também por dores na região da coxa e por um desgaste muscular acentuado", disse o diretor-médico Cléber Maciel.

O Sport ainda tem mais problemas, o meia Wesley e o atacante Osvaldo não estão inscritos pelo clube, subindo o número de desfalques para seis peças.

Para se classificar às semifinais da competição, na próxima quinta-feira, em jogo disputado na Colômbia, o Leão da Ilha tem que vencer o Junior Barranquilla por três gols de diferença ou qualquer triunfo por dois tentos de vantagem a partir do placar de 3 a 1.

Lista de relacionados para o jogo da Sul-Americana

Magrão, Agenor e Mailson (goleiros)

Samuel Xavier, Evandro, Mena e Sander (laterais)

Ronaldo Alves, Henríquez, Igor, Neris e Durval (zagueiros)

Anselmo, Patrick, Thallyson e Rodrigo (volantes)

Thomás (meia)

Juninho, Rogério e Lenis (atacantes)