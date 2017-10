Patrick acredita na classificação na Sul-americana “temos condições de reverter”

(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Os jogadores relacionados para os dois próximos jogos do Sport embarcaram hoje para Barranquilla, na Colômbia, onde enfrentará o Junior Barranquilla, nesta quinta-feira, pelo segundo jogo das quartas de finais da Copa Sul-Americana.

Pela Sul-Americana, a equipe rubro-negra perdeu o primeiro jogo das quartas por 2 a 0 na Ilha do Retiro, e precisa de no mínimo, um resultado igual para levar a partida para os pênaltis. A equipe Pernambucana, conta com três importantes desfalques, que são: Rithely, Diego Souza e André, que estão em um intensivo tratamento de fisioterapia. Antes de embarcar, Patrick minimizou as críticas que o elenco vem sofrendo pela má fase, e afirmou que mesmo com a ausência destes três jogadores, confia na virada do Leão.

“A gente precisa trabalhar, continuar acreditando que pode sair dessa situação juntos. Se a gente pensar positivo, deixar um pouco de lado as críticas e acreditar no nosso potencial, temos condições de reverter essa situação.”

O meio-campista também comentou sobre a próxima partida válida pelo Campeonato Brasileiro, que acontece domingo (05/11), na Arena Condá em Chapecó, contra a Chapecoense, pela trigésima segunda rodada da competição.

“Não tem como deixar de pensar nas duas situações. Temos um jogo importante pela Sula, onde a gente ainda acredita. Vamos viajar buscando essa classificação e domingo vamos com tudo para enfrentar a Chapecoense”

O Sport atualmente ocupa a décima quinta posição do Campeonato Brasileiro, enquanto a Chapecoense encontra-se na décima segunda colocação.