Com Mena no ataque, técnico Daniel Paulista realiza primeiro treino na Colômbia

Foto: Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Nesta terça-feira (1), o time do Sport treinou pela primeira vez em Barranquilla, no campo da Universidade Autônoma do Cari. O elenco fez um treino tático e o técnico Daniel Paulista já definiu es o time leonino deve enfrentar, o Junior Barranquilla-COL, na quinta-feira (3), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

A equipe deve ser: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo, Henríquez e Sander; Anselmo, Patrick e Thomás; Mena, Rogério e Juninho. O time deve jogar sem suas principais peças, Diego Souza, Rithely e André, todos vetados pelo DM rubro-negro.

A principal novidade será o lateral Mena atuando de mais à frente, como ponta. Sander entrou na equipe para fazer a função de lateral.

Daniel Paulista só conta com Thomás para a criação no meio-campo. Apesar da restrição nas opções, o interino teria ainda a possibilidade de deixar Thomás na reserva e escalar três volantes no time, utilizando Thallyson ou Rodrigo ao lado de Anselmo e Patrick.