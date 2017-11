Sport amarga empate sem gols com Junior Barranquilla-COL e está eliminado da Sul-Americana

Vencer no jogo de ida deu tranquilidade e o Junior Barranquilla-COL soube aproveitar e se classificou às semifinais da Copa Sul-Americana 2017. Na noite desta quinta-feira (2), no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, ficaram no empate sem gols com o Sport e eliminaram o Leão, que concretizou sua melhor campanha - e de clube nordestino - na história da competição.

Classificados, os colombianos agora enfrentam o Flamengo, que levou a melhor sobre o Fluminense depois de empatar por 3 a 3 em partida eletrizante do início ao final. As datas para a próxima fase do certame, no entanto, não foram confirmadas oficialmente pela Conmebol, que é a organizadora.

Os pernambucanos voltam a campo, pela 32ª rodada da Série A, nesse domingo (5). Os leoninos vão até Chapecó enfrentar a Chapecoense na Arena Condá às 19h (de Brasília), buscando se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, pois ocupa atualmente a 15ª posição, somando 35 pontos, mesma pontuação do Avaí, que está na 18ª colocação.

Equipes criam muito pouco e ficam no zero

Mesmo possuindo ampla vantagem por ter vencido fora de casa, quem iniciou atacando foi o Junior. Logo no primeiro minuto de bola rolando, o meia Yony González arrematou de longe, não desviou em ninguém e ainda assim saiu próximo à meta de Magrão, que só acompanhou a trajetória.

Visando equilibrar os ímpetos dos anfitriões e reverter a desvantagem, o Sport buscou ter mais posse de bola, mas pouco foi criativo e deixou o adversário seguro na defesa. Ao procurar espaços, o Leão criou uma boa oportunidade através da bola parada, quando Mena levantou bem na área, Durval cabeceou e a zaga afastou. Na sobra, Patrick testou na direção do gol e Viera defendeu seguro.

Times criam pouco e ficam no zero em partida apática na etapa inicial (Foto: John Vizcaino/AFP/Getty Images)

Sem criatividade em campo, as equipes não chegaram ao ataque com qualidade, deixando o confronto truncado e fraco tecnicamente. Nem quando o goleiro Viera saiu jogando errado, pelo sistema defensivo, os rubro-negros aproveitaram. Após descuido do camisa 1, a bola caiu no pé de Pérez, que ganhou de Juninho e Samuel Xavier para afastar bem o perigo.

Adiantando bem a marcação e com tentativa de surpreender antes do intervalo, os visitantes tiveram a oportunidade de sair à frente, porém não a aproveitaram. Lançado em profundidade, Rogério poderia dar o passe para Patrick, que invadia a pequena área. O atacante foi driblar, contudo acabou desarmado e perdeu a chance.

Leão assusta no início, mas placar é mantido

Para a etapa final, o técnico Julio Comesaña optou por dar mais gás ao setor ofensivo. Mier, que assim como o restante pouco foi perigoso ao Sport, deu lugar a Ovelar. No primeiro minuto, porém, quem criou um bom momento foram os leoninos. Samuel Xavier avançou pelo meio, aproveitou a liberdade e soltou uma bomba próximo à meta de Viera.

Buscando manter ofensividade e disposição da equipe, Daniel Paulista promoveu a entrada de Lenis na vaga de Rogério. As mexidas, porém, não surtiram o efeito imediato e voltaram a deixar a partida monótona como foi durante o primeiro tempo, com os dois lados sem dar sustos ao adversário.

Magrão pouco foi exigido na etapa final e placar permaneceu no zero (Foto: John Vizcaino/AFP/Getty Images)

Com falta de competitividade e determinação no confronto, o Leão fez mais duas modificações nos últimos minutos para tentar ao menos ter o gol de honra. Anselmo e Thomás, aparentemente cansados, abriram vaga para Thallyson e Rodrigo, respectivamente. As modificações, por outro lado, fizeram os rubro-negros se precaverem mais e sair apenas no contra-ataque.

Sem êxito na possibilidade de surpreender, os pernambucanos viram o duelo ficar com poucas emoções e lances no ataque até em favor do time mandante. Valorizando a larga vantagem da ida, os colombianos trocaram passes na defesa para ganhar tempo e sacramentar vaga nas semifinais.