Jogo Sport x Botafogo AO VIVO online no Brasileirão 2017

Com a chegada do final do Campeonato Brasileiro, fica cada vez mais evidenciada por quais objetivos os clubes lutam. E é com objetivos completamente diferentes que Sport e se enfrentam nessa quarta (8), às 21h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada. No primeiro turno, vitória do Fogão por 2 a 1 e quebra de invencibilidade do Leão.

Após jogar mal e ter saído atrás, o gol de André aos 50 minutos do segundo tempo contra a Chapecoense, decretando o empate na partida, trouxe um pouco de alívio para o Sport, que se tivesse confirmada a derrota, teria terminado a rodada na zona de rebaixamento, já que o Vitória passaria o Leão ao empatar com o Vasco. Mas esse alívio só dura até a partida contra o Botafogo, onde o Sport precisará da vitória.

O gol de Marcos Vinícius no início do clássico contra o Fluminense, parecia ser o indício de que o Botafogo venceria o rival com alguma facilidade. Mas a partir daí o Fluzão dominou completamente a partida e apesar do gol só ter saído no final da partida, poderia ter acontecido muitos chances pelo número das chances criadas. O resultado impediu o Glorioso de se afastar dos concorrentes na briga pela Libertadores.

Realizando a preparação do time para o jogo contra o Botafogo, o técnico interino Daniel Paulista tem alguns problemas para definir a equipe rubro-negra. Isso porque, além da ida de Diego Souza para a disputa de dois amistosos da seleção, o time tem alguns suspensos e jogadores que ainda não são certezas de que voltarão depois de contusão.

Com a presença constante de Diego Souza na seleção, fica claro dentro de campo, o prejuízo que sua ausência traz. Muito disso é pela falta de substitutos à altura no elenco rubro-negro. Contestados pela torcida, as duas opções que Daniel tem para encaixar na posição de Diego são Wesley e Thomás. Este último inclusive, se diz preparado para encarar o desafio de entrar no lugar de um selecionável.

Apesar da expectativa do meia, Wesley deve ser o escolhido (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

"É uma ótima oportunidade. Caso o professor opte por mim, entrarei para ajudar o time junto com meus companheiros a sair com a vitória e dessa situação o mais rapidamente possível. Estou confiante e preparado para dar o meu melhor e ajudar o Sport. Com certeza será uma partida complicada, contra um bom adversário. É um jogo fundamental na competição, no momento de reta final", afirmou o meia.

Outro que apesar de ter chegado com a grife de jogar em grandes clubes na carreira, como São Paulo, Santos e Palmeiras, o meia Wesley ainda não disse para que veio e tem sido alvo de constantes críticas dos torcedores rubro-negros. Apesar disso, ele destacou que tem experiência para enfrentar esse momento ruim com tranquilidade, além de se propor a dar tudo de si nos próximos jogos.

"Tenho muita convicção no meu trabalho, de todo mundo aqui. Acho que todo mundo luta, tem família. A nossa prioridade é deixar o Sport na Primeira Divisão. Estou super tranquilo. Se eu estiver dentro de campo, vou procurar dar a vida", ressaltou Wesley

Nessa segunda (6), outro grande problema surgiu para Daniel Paulista. Além de Anselmo, expulso contra a Chapecoense, Patrick, que vem sendo destaque da equipe, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Flamengo. O jogador cumpriu um e agora o Sport tentará o efeito suspensivo para ele formar a dupla de volantes com Rithely, que recuperado de contusão, é presença certa entre os titulares.

Com o retorno de Samuel Xavier, Wesley deve ser retirado da lateral-direita, onde foi improvisado no último jogo. Apesar do mistério, Daniel Paulista não deve fazer mudanças drásticas, a não ser que surja um problema de última hora, mandando o time a campo com: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Sander; Rithely, Rodrigo (Patrick) e Wesley; Osvaldo, Rogério e André.

Tentando esquecer a péssima atuação da equipe na derrota contra o Fluminense, o técnico Jair Ventura realizou trabalho nessa terça-feira (7), no Nilton Santos, visando o confronto contra o Sport, na capital pernambucana, na quarta-feira (8). Para se reabilitar, ele contará com o retorno de uma importante peça, que conhece muito bem o local da partida: o meia João Paulo.

Jair Ventura sabe da importância de uma vitória contra o Sport (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

"Individualmente tenho boas estatísticas jogando na Ilha e espero que possamos sair com a vitória. Lá a torcida fica muito próxima e isso conta bastante. Da mesma forma que também pode ser um aliado nosso caso estejamos bem no jogo. Será mais um jogo difícil, o Campeonato Brasileiro é assim. Eles estão numa situação delicada e sei bem como é jogar lá", afirmou o meia.

Com a volta dele após suspensão, fica a dúvida de quem sairá do time. Pelos últimos jogos, quem deve ceder lugar a ele é Marcos Vinícius, mesmo tendo atuado bem contra o Flu. Já Matheus Fernandes, por ser um jogador com maior poder de marcação, deve permanecer na equipe, principalmente pelo fato do jogo ser fora de casa.

Com isso, Jair Ventura deve escalar a equipe com: Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Matheus Fernandes (Marcos Vinícius); Rodrigo Pimpão e Brenner.