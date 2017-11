Magrão traz responsabilidade para si em derrota do Sport: "Pode colocar na minha conta"

Foto: Divulgação/Sport Club do Recife

Quando a fase é ruim, nem o ídolo se salva. Foi o caso de Magrão na derrota do Sport por 2 a 1 contra o Botafogo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro errou na saída de bola e permitiu que Bruno Silva colocasse a bola para dentro do gol vazio e abrisse o placar para os cariocas. O goleiro reconheceu o erro e assumiu a responsabilidade do resultado.

"Fui mal no lance e assumo a responsabilidade do resultado. Pode botar na minha conta", declarou na saída de campo.

O meia Marquinhos minimizou a falha, ao afirmar que todos podem errar, além de exaltar o tamanho do companheiro no clube. "Ele é muito grande dentro do Sport. Errou como qualquer um pode errar, mas é bola pra frente". Também analisou seu retorno aos gramados, explicando que ainda está sem ritmo de jogo e espera a partir de agora ganhar uma sequência. "Fiquei muito tempo parado e as pernas estavam um pouco cansadas. O importante agora é ter uma sequência e ajudar a equipe", completou.

Idolatrado pela torcida no término do jogo, o volante Patrick lamentou os gols levados e pediu uma reação contra o Atlético-GO. "Temos que levantar a cabeça e buscar os três pontos contra o Atlético. A equipe lutou, mas tomou dois gols que não podia tomar".