Jogo Atlético-GO x Sport AO VIVO online no Brasileirão 2017 (0-0)

O torcedor atleticano pode ver o pior acontecer nesse domingo (12), no estádio Olímpico, ás 16h, onde o Atlético-GO enfrenta o Sport pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. Em caso de derrota para o time pernambucano, o Dragão pode ser rebaixado matematicamente para a Série B, isso se Coritiba e Vitória também vencerem seus jogos.

Se ocorrer, o Atlético-GO será o primeiro time rebaixado para Série B nessa temporada. Lanterna com 27 pontos e apenas sete vitórias em 33 jogos realizados até o momento, o Dragão precisa vencer todos as partidas restantes para tentar evitar uma queda para a segunda divisão, um ano após subir para a elite do futebol brasileiro.

Já o Sport não está com risco de cair nesse domingo, mas também vive uma situação delicada na competição. O Leão já não vence há seis jogos e é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 36 pontos ganhos. Para sair da zona de perigo, precisa vencer o Dragão e torcer para um tropeço do Vitória ou do Coritiba.

No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram na Ilha do Retiro e o Sport levou a melhor pra cima do Atlético-GO vencendo o jogo por 4 a 0. Os gols foram marcados por Patrick, Diego Souza e André (2x).

Atlético-GO tem desfalques e dúvidas na escalação

O treinador João Paulo Sanches não terá facilidade para montar sua equipe para o jogo contra o Sport. O lateral-direito Jonathan, que recentemente renovou seu contrato com o Dragão até o fim de 2018, e o meia Luiz Fernando, um dos principais jogadores do elenco, estão suspensos com o terceiro cartão amarelo.

A provável mudança do técnico rubro-negro para a lateral-direita seria deslocando Marcão Silva para a posição, e com isso, André Castro seria o volante titular. Na vaga de Luiz Fernando, três jogadores podem ser utilizados: Niltinho, Jefferson Nem e Alison.

O Atlético-GO só deverá utilizar jogadores que poderão servir para a próxima temporada. Outros atletas não devem mais ganhar espaço no clube, como é o caso do atacante Walter, que não terá seu contrato renovado.

A provável escalação do Dragão deverá ser: Kléver; Marcão Silva, William Alves, Gilvan e Breno Lopes; André Castro, Igor, Andrigo e Jorginho; Niltinho (Jefferson Nem ou Alison); Diego Rosa.

Sport não terá Diego Souza e defesa titular para partida em Goiânia

A equipe pernambucana também terá desfalques para o jogo contra o Atlético Goianiense. Entre eles, o meia Diego Souza, que está á serviço da seleção brasileira com o técnico Tite. De qualquer maneira, o camisa 87 do Leão não iria poder jogar com o Dragão visto que está cumprindo dois jogos de suspensão pela expulsão no jogo contra o Vasco.

A grande dúvida se encontra na defesa do Sport. Isso porque Durval e Henríquez estão suspensos com o terceiro cartão amarelo e com isso, Ronaldo Alves, um dos substitutos, terá que atuar com um zagueiro jovem: Igor ou Neris, que ainda não foi definido.

O técnico Daniel Paulista também terá que mexer nas laterais do time, isso porque Mena foi vetado pelo departamento médico por dores na coxa esquerda e Sander continua sendo o titular da posição. Raul Prata volta a ser uma opção no banco de reservas.

A provável escalação será: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Igor (Neris) e Sander; Patrick, Wesley e Rithely; Osvaldo, Rogério e André.