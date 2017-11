Jogo Sport x Bahia AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Bahia ao vivo, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

"Eles estão sob pressão e é bem provável que a torcida vá para lá apoiar. Se a gente conseguir contê-los no início, em boa parte do primeiro tempo, a torcida pode se voltar contra eles e ficar favorável a nós. Isso devido a pressão que eles estão vivendo e poder jogar contra os resultados", afirmou

Titular absoluto na equipe da Boa Terra, o meia Zé Rafael reconhece as dificuldades a serem encontradas no confronto com os pernambucanos, que vivem fase ruim. Um dos principais destaques, o meio-campista espera esfriar a pressão nos minutos iniciais

Quem também fica de fora, por outro lado, é o volante Renê Júnior. O cabeça de área tricolor recebeu o terceiro amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Santos e não vai poder ir a campo contra os rubro-negros, Edson e Matheus Sales disputam a vaga na zona de marcação

Na transição física, o zagueiro Lucas Fonseca se junta ao companheiro de posição Jackson - ainda em recuperação - e o lateral-esquerdo Armero como ausências no Esquadrão. O colombiano, assim como os defensores, foi vetado pelo departamento médico baiano

Brigando por vaga na Copa Libertadores da América 2018, o Bahia vive momento totalmente oposto ao rival regional. Ainda assim, Carpegiani tem baixas para o jogo de logo mais diante do Leão da Ilha

"Nós não pudemos trabalhar muito - com bola - devido a recuperação dos atletas com desgaste desses últimos jogos. Ainda assim, viemos ao campo para podermos visualizar situações de jogo, que poderão vir a acontecer amanhã. Conversamos bastante e muito baseados apenas nas imagens dos jogos que temos do adversário", declarou

Com curto tempo de recuperação, o comandante demonstra atenção à situação conturbada na competição nacional e decidiu por fazer testes dos momentos de jogos. Para buscar evitar uma eventual contusão, os leoninos fizeram uma movimentação mais leve, visando apenas tentar corrigir os erros

Mesmo assim, a tendência é de que a base seja mantida, pois o técnico se mostrou satisfeito com a intensidade apresentada na etapa inicial e nenhum atleta apresentou desgaste físico. Durante a última atividade, Daniel conversou muito com o grupo que deve atuar, reforçando mais o setor defensivo

Voltando de suspensão, o zagueiro Ronaldo Alves e o atacante Osvaldo ficam à disposição, podendo recuperar vagas ocupadas por Henríquez e Marquinhos, respectivamente. Diferente de boa parte do certame, os rubro-negros estão com o departamento médico vazio, deixando ainda mais em aberto o time titular

A goleada sofrida para o Palmeiras já é página virada no Sport. Com força máxima, encerrou preparação para a "decisão" contra o Bahia na manha deste sábado (18). Apesar de ter o elenco apto, Daniel Paulista não confirma quem vai a campo diante do Esquadrão, já que a partida é de suma importância na luta para evitar o descenso no Campeonato Brasileiro 2017