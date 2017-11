Daniel exalta Sport depois de vitória sobre Bahia: ''Mais vivo do que nunca''

(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Na Ilha do Retiro, O Sport entrou em campo nesse domingo para um jogo de vida ou morte diante do Bahia, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, deu vida para o Leão. Com gol de Marquinhos, os Rubro-negros voltaram a vencer em casa pelo brasileirão depois de quase quatro meses, arrancando um discurso otimista do técnico interino Daniel Paulista.

O comandante analisou os próximos desafios de sua equipe, avaliando como jogos dificílimos, mas disse que os três pontos em cima do Tricolor baiano deu um gás a mais para o time. Confiante, ele ressalta que os pernambucanos estão ''mais vivos do que nunca''.

''Sempre trabalhei com a permanência da equipe. E a gente vai continuar assim, nós estamos vivos. O Sport está mais vivo do que nunca depois dessa vitória. E agora vamos para dois jogos dificílimos, e temos que pensar assim, independente de como os times estarão na classificação''.

Daniel também fez questão de elogiar a equipe adversária, como forma de valorizar o triunfo do Sport. Exaltando o segundo turno que vem sendo realizado pelos baianos e a forma de jogar, o treinador leonino frisou que sua equipe sabia o que tinha que fazer para lidar com a estratégia rival e sair de campo com o objetivo conquistado.

''O mais importante foi a vitória. Sofrida, dura, diante de uma das melhores equipes do segundo turno. O Bahia joga de uma maneira envolvente, solta, mas a nossa equipe foi merecedora. Tivemos dificuldade até o fim do primeiro tempo, mas a gente sabia o que tinha que fazer. Acabamos errando muitos passes, acelerando o jogo quando não tinha de ser, e aí ficou perigoso. Mas a gente foi acalmando e o time foi evoluindo''.

Agora, antes de encarar o Fluminense como adversário, na próxima rodada, o Leão tem que estar do lado dos cariocas no confronto diante da Ponte Preta, amanhã, no Rio de Janeiro. Uma vitória da Macaca complica a situação dos recifenses na tabela. Dependendo do resultado do confronto entre Flu e Ponte, o Leão da Ilha pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, caso vença o Tricolor carioca fora de casa em duelo marcado para às 17h (horário de Brasília) do próximo sábado.