Durval acredita que partida contra Fluminense é decisiva: "jogo de vida ou morte"

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Após a vitória contra o Bahia, no domingo (19), por 1 a 0, com gol do atacante Marquinhos. O experiente zagueiro Durval, a vitória tirou um peso das costas da equipe e um fôlego novo para os últimos dois jogos do Brasileirão.

“Entramos pressionados para conseguirmos o único resultado que nos interessava que era a vitória. Conseguimos. Agora é trabalhar durante a semana para encarar o Fluminense em outro jogo de vida ou morte”, falou o capitão do Leão.

Sobre "secar" os times que lutam diretamente contra o Leão, Durval e mostrou bastante consciente. “Não adianta secar e, depois, não fazermos nossa parte. Claro que uma derrota deles nos ajuda, mas temos que nos preocupar com nosso próximo jogo”, disse.

No próximo sábado, no Maracanã, o Leão visita o Fluminense. O time rubro-negro é o 18º, mas diminuiu a distância para sair do Z-4. Agora tem à frente a Ponte Preta (com a mesma pontuação, 39) e o Vitória (com 40).