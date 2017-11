Sport treina na Ilha antes de enfrentar Fluminense

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

O time rubro-negro treinou nesta quinta-feira (23) na Ilha do Retiro, antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Fluminense, próximo sábado (25). O duelo com os cariocas é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e decisivo para a permanência do Sport na Série A.

No treinamento realizado pelo técnico Daniel Paulista, a única ausência foi do lateral Sander, que sente ainda dores no ombro. Segundo o departamento médico, o lateral-esquerdo embarca para o Rio de Janeiro, treina nesta sexta e não preocupa para o jogo de sábado.

Sem ele, a lateral-esquerda foi ocupada nesta manhã por Mena, enquanto o meio-campo foi formado com três volantes: Rithely, Patrick e Anselmo.

O Leão treinou com: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Mena; Anselmo, Rithely, Patrick, Marquinhos e Diego Souza; André.

Os desfalques certos para o Rubro-negro enfrentar o Flu são o zagueiro Ronaldo Alves e o volante Wesley. Com embarque programado para o fim da tarde desta quinta, o elenco leonino ainda treina na sexta pela tarde no CT do Fluminense.