Após vitória, Daniel Paulista prega discurso humilde para jogo decisivo

(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport entrou em campo diante do Fluminense no Maracanã bastante pressionado pela vitória. Após uma longa seca de triunfos, o Leão venceu o Bahia na última rodada e hoje bateu o Tricolor carioca, saindo provisoriamente da zona de rebaixamento. Após o confronto, Daniel Paulista se manteve sereno e, sem empolgação, pregou por foco no domingo, contra o Corinthians, na Ilha do Retiro.

''Nós não conquistamos nada ainda. Precisamos de mais um resultado e todos nós vamos trabalhar a semana toda para no domingo fazer um bom jogo, porque com certeza se fizermos um bom jogo, nós vamos nos aproximar da vitória''.

Sobre a atuação de sua equipe, o interino rubro-negro fez questão de mencionar a evolução. Em tom tranquilo e mantendo os pés no chão, disse que a melhora no desempenho do time já vem de vários jogos, mesmo que os resultados tenham tardado a acontecer.

''Primeiro, quero dizer que nós continuamos com o nosso objetivo, com os pés no chão. Conseguimos o que viemos buscar, a vitória, e fazer um bom jogo. O que está acontecendo é fruto do nosso trabalho, não tem outra maneira se não for trabalhando no dia a dia. O time vinha evoluindo mesmo não conseguindo os resultados comigo à frente''.

Porém, o Sport ainda depende do resultado de Ponte Preta e Vitória para se manter fora da zona para a última rodada, chegando assim, no duelo decisivo dependendo apenas de si mesmo. Sobre o confronto direto de seus adversários, o treinador amenizou a situação, ressaltando que o que interessava eram os três pontos no Rio de Janeiro.

''O mais importante é o que aconteceu hoje, fizemos nossa parte. O que vai acontecer amanhã é problema dos nossos adversários. O mais importante é que a gente conquistou nossa vitória, nos deixando mais confiantes e esperançosos para contra o Corinthians''. A partida contra os paulistas acontece no próximo domingo, às 16h de Recife, na Ilha do Retiro.