André se torna maior artilheiro do Sport em uma única edição de Campeonato Brasileiro

Centroavante voltou sob desconfiança por início ruim e vem ajudando contra o rebaixamento (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Um dos principais jogadores na campanha recorde de 2015, o atacante André voltou ao Sport em fevereiro após passagens por Corinthians e Sporting-POR, ambos sem sucesso. Peça fundamental agora na briga contra o rebaixamento, o atleta entrou para a história do clube como o maior artilheiro em uma edição única do Brasileirão.

No último sábado (25), ao marcar duas vezes na vitória por 2 a 1 ante o Fluminense, atingiu a marca dos 15 gols no Campeonato Brasileiro 2017. Com isso, superou os 14 tentos assinalados por Diego Souza, no ano passado, e Luís Carlos, em 1985, que dividiam o posto máximo do time.

Apesar do feito pessoal, que pode carregar seu nome por muito tempo nos registros históricos do Leão, o camisa 90 reconhece que a situação é complicada para evitar a degola após quatro temporadas seguidas. O rubro-negro, entretanto, ainda está vivo mesmo sem depender apenas de si, conforme destacou o goleador.

Diego Souza marcou 14 gols e também ajudou Leão a evitar descenso em 2016 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Infelizmente, só nos acertamos nessa reta final, porém não podemos nos lamentar. O grupo está unido e os gols não foram só meus. Só tive a felicidade de colocar a bola para dentro e fizemos a nossa parte, nos entregamos em campo. Alguns pensaram que nós estávamos mortos, mas não estamos", declarou.

O elenco leonino voltará às atividades, já visando o Corinthians, nessa terça-feira (28) somente no período da tarde. Os treinamentos vão ser no CT durante a semana de clima decisivo e todos às 15h30, buscando permanecer com o ritmo intenso para o jogo válido pela última rodada do certame nacional.

Atualmente na 17ª colocação, com 42 pontos, os pernambucanos vão a campo precisando vencer a todo custo e torcer ainda pelo tropeço dos adversários diretos, Vitória e Coritiba. Os baianos recebem o Flamengo no Barradão, em Salvador, já os paranaenses visitarão a Chapecoense, na Arena Condá, ambos às 17h (de Brasília) do domingo (3).