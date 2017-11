Confiante na permanência, torcida do Sport esgota cinco de seis setores contra Corinthians

Google Plus

Movimentação foi bastante intensa na Ilha do Retiro depois do início de vendas físicas ao público (Foto: Divulgação/Sport)

Se dependesse só da torcida para se manter na Série A, o Sport estaria praticamente livre do rebaixamento. Isso tudo porque foram vendidos, antecipadamente, mais de 20 mil ingressos para o confronto diante do campeão Corinthians em apenas três dias de venda, sendo dois online e um fisicamente.

O jogo, que vai ser realizado no próximo domingo (3) pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro 2017, é de suma importância para o Leão seguir na elite do futebol nacional. Os torcedores, confiantes na permanência, compraram bem a ideia de superpromoção da diretoria e estão fazendo sua parte.

Motivados pela vitória sobre o Fluminense, os leoninos já esgotaram cinco dos seis setores disponíveis da Ilha do Retiro. Sócios em dia com o clube teriam direito, assim como dependentes, a livre acesso, exceto a camarotes. Os não-sócios, contudo, pagariam R$ 10 na arquibancada frontal - já comercializados - e da sede, ainda disponíveis.

Expectativa é de casa cheia no confronto de encerramento do Campeonato Brasileiro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Aos que já reservaram seu bilhete, a troca dos vouchers nas bilheterias foi iniciada e deverá ser realizada nominalmente com apresentação de um documento com foto. A prática visa combater o cambismo, já que possui nomes de sócios impressos e os que tiverem portando entrada de outros poderão ser barrados.

O recorde de público pagante na Ilha, nesta edição do Brasileirão, é de 18.853 pessoas. A equipe pernambucana, na oportunidade, encarou o Atlético-MG precisando se reabilitar para ganhar sobrevida e assim ter a chance de se distanciar ainda mais da degola, mas ficou no empate por 1 a 1.

Para poder prosseguir na Primeira Divisão pelo quinto ano consecutivo e, com isso, evitar o descenso, os rubro-negros precisam da vitória e os adversários diretos, Vitória e Coritiba, tropeçarem. Os baianos duelam com o Flamengo no Barradão, em Salvador, enquanto os paranaenses visitarão a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, na mesma data dos recifenses, todos às 17h (de Brasília).