Sport x Corinthians ao vivo online pelo Brasileirão 2017

Sem garantir a permanência para 2018, o meia Diego Souza é a esperança do Sport para continuar na primeira divisão. Diego Souza foi o destaque da equipe durante a temporada e foi peça constante nas convocações do técnico Tite.

A aposta do técnico Daniel Paulista para o jogo contra o Corinthians estão nas variações táticas. O técnico não tem receio de um time previsível. Destaca que fez variações de posicionamento entre os jogadores durante as atividades desta semana e fortalece que é possível uma mudança de trabalho com as mesmas peças.

Artilheiro do Brasileirão, o atacante Jô será poupado. Para não perder a artilharia, terá que secar Henrique Dourado, do Fluminense, que jogará contra o Atlético-GO.

Já o Sport joga a vida pela permanência na primeira divisão. Será a terceira vez em dez anos que o clube pernambucano joga a última rodada sendo obrigado a vencer.

Já campeão, o Corinthians vai poupar alguns jogadores. Somente quatro titulares (Cássio, Balbuena, Pedro Henrique e Gabriel) não serão poupados.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Sport x Corinthians ao vivo, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!