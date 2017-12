Sport ganha prêmio inédito da CBF por homenagem de torcida a Abel Braga

Treinador rubro-negro à época, Vanderlei Luxemburgo cumprimentou Abel antes do duelo (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Heroico e dramático. Assim pode ser resumido o domingo (3) do Sport após confirmar permanência pelo quinto ano consecutivo na elite, pois venceu o Corinthians por 1 a 0 e ainda contou com tropeços de rivais diretos nos últimos minutos. Mesmo assim, a diretoria decidiu não dar continuidade ao trabalho de Daniel Paulista, apesar de ter impedido a queda pela segunda vez seguida.

O incentivo da torcida na reta final foi fundamental, mas homenagear Abel Braga chamou atenção. Nem o falecimento do seu filho fez com que o técnico abandonasse a carreira, sendo assim bem recepcionado em Recife, em confronto válido pela 18ª rodada e que ficou empatado por 2 a 2, faturando com isso o prêmio "Não é Só Futebol", inédito na premiação dos destaques por parte da CBF.

Atualmente acumulando o cargo de Executivo de Operações Sociais do Leão e ex-vice presidente de marketing, Sid Vasconcelos representou os rubro-negros em premiações de ações sociais. Campanhas como de doação de órgãos e sangue, assim como adoção tardia, demonstram a solidariedade dos torcedores outrora, sendo exaltadas por Sid.

Executivo de Operações Sociais do Leão celebra prêmio inédito concedido ao clube (Foto: Divulgação/Sport)

"O Sport tem a solidariedade em seu DNA e o nosso torcedor também. É um clube que pensa em fazer sempre o bem, independentemente da rivalidade existente no futebol. O prêmio conquistado nesta noite é só consequência de tudo isso", assegurou em entrevista ao site oficial do clube.

Na oportunidade, o comandante do Fluminense agradeceu o carinho e ressaltou o quanto o dia foi marcante, uma vez que trabalhou no Santa Cruz, rival leonino: "Já fui inimigo do Sport, já trabalhei no Santa Cruz e sempre joguei contra eles. Quero agradecer a todos, ao país inteiro, no entanto não podia imaginar nem em sonho esse carinho. Me sinto feliz porque não é por gostar do Abel, sim pelo caminho que o Abel traçou e meus filhos traçaram, de honradez, caráter, dignidade, honestidade e amizade para com todos. Hoje é um dia que vai ficar marcado", disse o treinador tricolor.