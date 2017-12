Destaque em 2017, volante Patrick espera 2018 mais positivo ao Sport: "Fazer bom planejamento"

Marcador demonstra otimismo aos rubro-negros na próxima temporada após evitar descenso (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Contratado no decorrer da temporada, o volante Patrick foi um dos destaques do Sport no Campeonato Brasileiro 2017 ao lado de Diego Souza e André, artilheiros e mais valiosos do elenco. Mesmo tendo seu contato até o fim do ano, é tratado como prioridade para renovar, pois foi peça fundamental na permanência.

Quarto maior ladrão de bolas no Brasileirão e líder pelo Leão, o cabeça de área admite uma queda de produção que quase causou o descenso à Série B. Apesar disso, a expectativa para 2018 é a melhor possível, já esperando um planejamento mais eficiente e com mais títulos, já que a única conquista foi do Campeonato Pernambucano.

"Embora o objetivo não fosse esse (evitar o descenso), Deus nos botou nesse caminho e nos honrou no final. Acredito que 2017 foi um ano de aprendizado e de quebrar tabus. Agora é levantar a cabeça e fazer um melhor planejamento para 2018, pois espero que esse seja um ano de conquistas", afirmou ao site oficial do clube, exaltando a continuidade por mais uma temporada na elite nacional.

Jogador marcou três gols nessa Série A e foi o terceiro artilheiro junto a Osvaldo (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Quando acabou o jogo do domingo (diante do Corinthians), foi aquele desabafo coletivo, aquele alívio. Sofremos muito nesse segundo turno, porém eu acredito que isso não vai acontecer novamente com o clube. Fomos guerreiros e, na hora que precisou, o Leão tomou conta de sua selva", completou.

Com 92 desarmes, ficou atrás apenas de Jean, do Vasco, com 114, e de Renê Júnior - do Bahia - e Jonas, do Coritiba, empatados com 94. Outro dado chama a atenção por parte do atleta, uma vez que foi o segundo a dar mais passes certos entre os companheiros de equipe com 1.230, sendo Rithely o líder, com 1.246.

Ainda que o vínculo seja por empréstimo, o rubro-negro possui opção de compra ao término. Outrora, havia declarado o interesse em seguir nos pernambucanos: "Se existe a cláusula [de opção de compra para o Leão], que o Sport me compre porque eu estou bem motivado e quero ficar", encerrou.