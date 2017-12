Após deixar comando do Sport, Daniel Paulista vai fazer curso de técnico na CBF

Daniel possui, por ser ex-atleta e estar na comissão técnica do Leão, ao menos "Licença B" (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A vitória sobre o Corinthians na última rodada do Brasileirão, que fez o Sport seguir na elite pelo quinto ano consecutivo, foi a última partida de Daniel Paulista no comando. Isso porque, após o jogo, anunciou a saída do cargo depois de impedir o descenso na segunda temporada seguida.

Apesar das férias asseguradas, pois faz parte da comissão técnica fixa, Daniel vai aprimorar ainda mais a carreira. Nesta sexta-feira (8), inicia o curso de técnico na CBF na "Licença A" para conseguir o certificado dos treinadores de clubes profissionais, ainda que já tenha desempenhado no início de 2017 ao ser efetivado.

Durando cerca de uma semana, na Granja Comary no Rio de Janeiro, a especialização serve como um intercâmbio entre os participantes, bem como citou o ex-comandante rubro-negro. Buscando aumentar mais o nível de reconhecimento, admite a importância de se profissionalizar e ser bem qualificado.

Ex-vice de futebol, Dubeux garante que técnico leonino será anunciado em breve (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Licença A abrange todas as áreas do futebol profissional. Claro que a parte técnica é maior, porém nós trabalhamos todas as disciplinas que envolvem toda a estrutura de um clube. Além disso, também tem uma boa interação com os outros treinadores que estão cursando e, assim, fazemos um intercâmbio interessante", afirmou ao site oficial, citando a vontade se capacitar cada vez mais.

"Para chegar à Licença Pró, eu tenho apenas que aguardar o tempo de concluir os trabalhos da Licença A. Ainda ficamos com alguns trabalhos para serem executados por um tempo, o que nos demanda trabalho e muita experiência, consequentemente", completou. Por ser ex-atleta e estar em um time, não precisou passar pelas "Licenças C e D".

Para seu lugar à frente da equipe, a diretoria ainda não definiu quem é o substituto. Segundo o - agora - ex-vice de futebol Gustavo Dubeux, a tendência é de anunciar o quanto antes: "Há dois bons nomes para o comando, mas não há nada concreto. Nós já vínhamos procurando um treinador durante o Brasileirão e logo será comunicado o novo nome", disse o dirigente.