Nelsinho Baptista motivado com retorno ao comando do Sport: "Vim para trabalhar"

Novo comandante do rubro-negro pernambucano diz conhecer elenco e mercado brasileiro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Anunciado nesta terça-feira (12), Nelsinho Baptista já falou como o mais novo treinador do Sport na próxima temporada. Apresentado de maneira oficial depois de assinar contrato até o final de 2018 e voltar à Ilha do Retiro após oito anos, se mostrou bastante motivado com todo o trabalho que terá pela frente.

Daniel Paulista, que está realizando curso na CBF para aprimorar sua carreira, vai ser o auxiliar. Quase dez anos longe de Recife, o técnico se diz pronto para encarar as dificuldades que podem surgir, ressaltando uma evolução na parte estrutural do clube no período ausente e que a vontade de trabalhar é o objetivo principal.

"Não gosto de prometer nada, mas a única coisa que posso falar é que vim para trabalhar e organizar o Sport em campo. O que ocorreu lá em 2008 foi trabalho e venho com a mesma vontade. Estou mais motivado ainda, já que agora encontro o Sport muito melhor em infraestrutura e fico satisfeito porque lutamos muito por isso naquela época", declarou Nelsinho, que garante conhecer o elenco leonino.

Presidente Arnaldo Barros destaca histórico positivo do comandante na equipe (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Tinha que ficar atento ao mercado brasileiro, pois no Japão o técnico é responsável pela contratação do jogador estrangeiro. Sempre estive observando e pedindo as informações. Estava fora, mas não deixei de pensar e analisar o futebol brasileiro. Estou a par do elenco do Sport e, por isso, conheço alguns pessoalmente, além de jogadores de renome. Já os mais jovens tenho algumas informações", complementou.

Quem também está feliz com o retorno de Baptista é o presidente dos pernambucanos, Arnaldo Barros. Valorizando o desempenho positivo da passagem anterior, com 64% de aproveitamento, Arnaldo destaca o empenho do profissional em retornar ao Leão e poder marcar o nome por mais uma vez na história.

"Com muita satisfação apresentamos Nelsinho Baptista, que dispensa comentários. Ele retorna ciente do desafio que tem pela frente e com a coragem de quem tem biografia escrita do melhor jeito e mais glorioso possível. Agora, se dispõe mais uma vez a comandar o destino do time profissional do Sport", afirmou o mandatário.