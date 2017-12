Sport assina com Under Armour e deixa Adidas após parceria de três anos

Último modelo da Adidas foi lançado esse ano (Foto: Divulgação / Sport)

Com o fim da temporada, o foco do Sport foi o planejamento para 2018, o que inclui o acerto com a nova fornecedora de material esportivo, já que a renovação com a Adidas não foi adiante. Essa nova marca será a americana Under Armour, que deverá fechar o contrato de janeiro, acertando com o Sport por quatro anos, com o valor de 12 milhões ao ano.

Segundo apuração da VAVEL Brasil, Arnaldo Barros, presidente do Sport, está tentando usar a Adidas até junho sem que eles paguem nada, apenas permanecer com o uso da camisa, sem fabricar mais nada. Não ocorrendo a permissão, possivelmente o próprio clube confeccionará o padrão, enquanto a Under Armour produz o material.

A parceria com a Adidas acabará depois de três de sucesso na venda de camisas do clube, com uma ação, inclusive, que aconteceu durante a Copa do Mundo, em 2014. No mês de lançamento da primeira camisa rubro-negra produzida pela marca, o Sport chegou a incrível marca de figurar no TOP 10 de vendas da Adidas.

O acerto com a marca alemã aconteceu depois do Sport romper com a Lotto, tendo passado, como deve acontecer agora, um momento sem fornecedor, jogando com um padrão produzido pelo clube, com o qual disputou, inclusive, as partidas finais da Copa do Nordeste 2014, competição que o Leão conquistou o título.

Leão disputou Copa do Nordeste 2014 sem fornecedor (Foto: Lino Sultanum / Sport Club do Recife)

Na temporada 2017, houve muita especulação sobre de como seria tratada a possível renovação do Sport com a Adidas, já que a relação com a fornecedora alemã de materiais esportivos ficou estremecida ao longo do ano, envolvendo, inclusive, atritos em relação ao título brasileiro de 1987, já que a empresa também é fornecedora do Flamengo.