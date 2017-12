Sport prioriza contratação de zagueiros após fechar 2017 em baixa e com três opções

Equipe rubro-negra aguarda também renovação contratual com experiente defensor Durval (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O Sport teve problemas defensivos durante todo o ano de 2017, o que deixou os torcedores insatisfeitos, mesmo com a permanência na elite. Dono da pior defesa no Brasileiro junto ao Vitória, com 58 gols sofridos cada, o Leão já iniciou reformulação no elenco e trata o setor como um dos pontos mais prioritários para 2018.

Os rubro-negros, na semana passada, anunciaram a não-renovação com Igor Ribeiro e Néris, que pouco atuaram ao longo do Brasileirão, totalizando três partidas juntos. Em contrapartida, manteve Henríquez e Ronaldo Alves, que foram utilizados com maior frequência por todos os técnicos.

Quem está com futuro incerto no clube, contudo, é um ídolo da torcida leonina. O zagueiro Durval, capitão na conquista da Copa do Brasil em 2008 e está desde 2014 após passagem pelo Santos, tem um entrave para renovar contrato. Apesar de não haver confirmação por parte dos dirigentes, a reportagem da VAVEL Brasil apurou que a diretoria tenta mais um ano e redução no salário, aguardando resposta do atleta.

Néris atuou por somente uma vez com a camisa rubro-negra em 2017 inteiro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Além deles, Matheus Ferraz está de volta ao time, ainda que não tenha presença assegurada. O defensor estava defendendo o Goiás na Série B e, assim como nos pernambucanos, perdeu o espaço entre os 11 por falhas grosseiras, deixando os alviverdes preocupados. Na Segundona, atuou por 11 vezes, sendo 16 tentos a favor dos adversários.

Conforme apurado, o departamento de futebol espera fechar com um total de cinco jogadores para a zaga na próxima temporada, possuindo três e havendo ainda a possibilidade de novo empréstimo de Matheus. O executivo Alexandre Faria citou a importância de contratar e disse ter iniciado conversas com o "Xerife".

"Nosso foco número um é reforçar a defesa, já que nós só temos três jogadores sob contrato neste momento. Precisaremos reforçar o setor em quantidade e qualidade. Já tivemos, de fato, esse primeiro contato com Durval, mas nada conclusivo ainda. As negociações continuam em andamento", afirmou ao GloboEsporte.com.