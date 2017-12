Velho conhecido da torcida, meia-atacante Élber entra na mira do Sport para 2018

Atleta defendeu o Leão em 2015, ano da melhor campanha da história dos pontos corridos (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Buscando contratar alternativas para encher o setor ofensivo, a pedido do técnico Nelsinho Baptista e indicado por Eduardo Baptista, o Sport está de olho no mercado. Trata-se do meia-atacante Élber, que não vai continuar no Cruzeiro para 2018, já que os planos da nova diretoria de futebol são outros.

Em contato com a VAVEL Brasil, o empresário Fabiano Gudjenian diz não ter recebido proposta oficial dos rubro-negros, ressaltando que é da Raposa a responsabilidade pela negociação. Segundo Fabiano, só o Bahia procurou o clube celeste para ter um possível acordo já visando a próxima temporada. Além do Tricolor de Aço, a Chapecoense analisa também a possibilidade de contratá-lo.

"O contato do Sport é com o Cruzeiro. Para nós, não chegou nada até o momento, mas o Bahia já está conversando com o Cruzeiro para ver uma situação. Não chegou, no entanto, a nenhuma solução", afirmou o agente, que decidiu desconversar qualquer possibilidade de negócio a ser fechado.

Atleta tem direitos federativos ligados à Raposa e não deve ficar em 2018 (Foto: Eduardo Valente/Light Press)

Por outro lado, os novos dirigentes cruzeirenses não responderam ao contato da reportagem sobre a situação do alagoano de 25 anos. Com isso, o futuro do atleta permanece indefinido. Recentemente, houve a expectativa de ser envolvido na transação do volante Bruno Silva, que foi destaque no Botafogo e está a caminho dos mineiros, porém não desenvolveu.

Élber já defendeu o Leão em 2015 - ano que fez sua melhor campanha nos pontos corridos pelo Campeonato Brasileiro - após encerrar na 6ª posição, com 59 pontos. No time leonino, atuou por 54 jogos e marcou 12 gols, sendo um dos destaques da equipe naquela temporada. Com a camisa do Zeiro, entrou em campo por 39 oportunidades e assinalou apenas um tento, possuindo contrato até o fim de 2018.