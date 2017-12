Futuro indefinido: Patrick segue sem fechar acordo de renovação com Sport

Atleta interessa também a outros clubes e não tem presença certa em 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O volante Patrick foi um dos primeiros do elenco a ser procurado pela diretoria do Sport para tratar sobre a renovação de contrato já visando a temporada 2018. Desta forma, mesmo antes do término do Campeonato Brasileiro começaram as conversas entre as duas partes. Apesar disso, até o momento o martelo não foi batido.

A assessoria de imprensa do atleta informou, através de contato com a VAVEL Brasil, que o seu destino ainda está indefinido e que outras equipes já demonstraram interesse em contratá-lo. De acordo com os empresários, a situação será decidida o mais ''rápido possível''.

Para seguir no Leão, onde foi destaque no último Brasileirão, a direção leonina se reuniu nos últimos dias com os gestores do Monte Azul-SP, equipe da Série A-3 Paulista que possui os direitos econômicos. Por outro lado, manteve contato com os agentes da Think Ball, grupo que administra a carreira do camisa 12.

O pensamento do clube pernambucano é buscar um novo empréstimo junto ao Azulão, mesmo que tenha prioridade de compra. O cabeça de área veio do Goiás após ser eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Goiano e foi bem aproveitado.

No rubro-negro, rapidamente tomou conta da posição de origem e foi eleito o maior ''ladrão'' de bolas do primeiro turno do Brasileiro. Foram 38 partidas realizadas durante a temporada, alternando também com a Copa Sul-Americana, com três gols marcados com a camisa ao longo do ano.