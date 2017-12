Diretoria do Sport reduz pressão por contratações para 2018: "Temos alguns acordos"

Google Plus

Dirigente rubro-negro se mostra esperançoso em dar sequência ao planejamento traçado (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Praticamente três semanas após o fim do Campeonato Brasileiro 2017 e o Sport ainda não anunciou nenhum reforço para 2018, deixando os torcedores apreensivos. Mesmo assim, o atraso já estava previsto para o departamento de futebol, que confirmou apenas a renovação junto ao lateral-direito Raul Prata e dispensa de oito jogadores, além do técnico Nelsinho Baptista.

O executivo Alexandre Faria, em contato com a VAVEL Brasil, garante que não estão faltando esforços à diretoria, bem como reconhece essa ansiedade da torcida. Segundo Faria, a confirmação dos atletas se dará depois do exame médico e da assinatura de contrato, política seguida pelo clube desde 2014.

"Nós, da diretoria, entendemos o quanto a torcida está ansiosa com os reforços, mas já estamos nos empenhando para anunciá-los o quanto antes. Já temos alguns acordos praticamente fechados, mas só vamos anunciar esses reforços depois dos exames médicos e a assinatura dos respectivos contratos. Logo logo traremos as novidades", assegurou o dirigente, que ressaltou a importância de reduzir a folha salarial para a próxima temporada.

Raul Prata é o primeiro dos cinco em fim de contrato a renovar com o Leão para 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Nossa redução da folha salarial se dá com a readequação financeira e, além disso, o menor número de competições a ser disputada, pois nós vamos participar apenas de três campeonatos ao invés de cinco desse ano. Isso permite ao clube, com isso, trabalhar com um elenco enxuto em relação a 2017", completou.

Faltando apenas nove dias para fechar o ano, os rubro-negros tentam renovar com o zagueiro Durval, o lateral-esquerdo Mena e os volantes Anselmo e Patrick. Desses, Durval e Patrick estão com negociação mais desenvolvida, enquanto os outros dependem dos clubes de origem, já que a negociação poderia envolver algumas peças.

Confira o elenco leonino até o momento

Goleiros: Magrão e Agenor;

Laterais: Raul Prata (D); Evandro e Sander (E);

Zagueiros: Ronaldo Alves, Henríquez, Adryelson e Matheus Ferraz;

Volantes: Fabrício, Neto Moura, Rithely e Thallyson (VOL);

Meias: Thomás, Diego Souza e Régis;

Atacantes: Everton Felipe, André, Leandro Pereira, Rogério, Juninho e Reinaldo Lenis