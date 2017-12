Thomás comemora nova chance no Sport em 2018: "É um recomeço para mim"

Meio-campista espera ter mais oportunidades no time rubro-negro na próxima temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Ainda sem ter oficializado reforços para a próxima temporada, o Sport já tem time-base, pois algumas peças possuem contrato. Uma dessas é o meia Thomás, que tem vínculo com o Leão até maio de 2018 e é alvo do técnico Nelsinho Baptista para fazer parte dos planos, mesmo indo a campo por apenas 16 vezes.

Otimista por estar entre os escolhidos pelo novo comandante, o meio-campista demonstra o máximo de confiança possível para poder fazer melhores apresentações. Contratado após bom Estadual defendendo o Santa Cruz, o atleta espera poder apresentar bom futebol durante o período contratual.

"É bacana estar nos planos do treinador. É um recomeço para mim. Sei que, começando no clube desde o início do ano, é diferente e sei que o Sport deposita esperança em mim, pois gostam de mim e eu sou grato por isso. Espero devolver confiança de todos fazendo bom trabalho no ano que vem. Venho treinando ao menos três vezes durante a semana para poder voltar bem", assegurou ao Super Esportes, sendo elogiado pelo executivo de futebol rubro-negro Alexandre Faria.

Meia chegou do Santa Cruz e marcou gol na sua estreia com a camisa do Leão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Thomás faz parte totalmente dos planos de Nelsinho, que busca dar a oportunidade a ele durante o primeiro semestre - período em que ele foi destaque no ano passado. Buscamos, assim, avaliar a continuidade do jogador, que é o que nós esperamos. O contrato dele com o Sport é até maio e qualquer negociação tem que passar por nós. Até agora, no entanto, não chegou nenhuma proposta oficial pelo clube", declarou o dirigente ao Globo Esporte.

Ao longo de 2017, com a camisa leonina, o armador acumula somente 16 partidas e assinalou apenas um gol, na estreia diante do Flamengo. Apesar de ter atuado pouco, agradou a diretoria, tentando prolongar o vínculo e se firmar de vez na equipe, visando ter mais oportunidades e ressurgir no cenário nacional.