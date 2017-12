Sport visa parte física como foco da pré-temporada após 2017 desgastante

Próxima temporada vai ter menor número de partidas e, com isso, competições a disputar (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Apesar de não ter definido contratação até o momento, o Sport já tem data definida para poder começar a pré-temporada. O time retorna às atividades na próxima quarta-feira (3), no CT José Médicis, dando foco à parte física para dar maior condicionamento ao grupo, pois em 2017 foi o segundo clube a mais atuar, com 81 jogos contra 85 do Flamengo.

Ciente da necessidade de manter o melhor ritmo possível em um curto intervalo de tempo, o preparador físico Diogo Linhares destaca todo o planejamento traçado pela equipe. De acordo com Diogo, a prioridade é analisar a condição física, já que a preparação será reduzida antes de estrear na temporada ante o Atlético Tucumán, em partida pela Taça Ariano Suassuna.

"Iniciaremos a pré-temporada com exames clínicos, sob supervisão do nosso DM, com avaliações físicas junto à fisiologia do Clube. Prioridade no momento é analisar dados e ver como estão nossos atletas, ajustar cargas de treinamento e traçar um plano conforme resultados, visando deixar nosso grupo homogêneo e preparado para 2018 o mais rápido possível", declarou ao Site Oficial, dizendo que já tem a metodologia de trabalho com Nelsinho Baptista pronta.

Leão fechou sequência de 81 jogos com vitória sobre o Corinthians (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"A reunião com o professor Nelsinho Baptista foi muito boa. Falamos a respeito da metodologia do trabalho utilizado por ele e pelo Sport. No entanto, falamos também sobre programação da pré-temporada, que se inicia no dia 3 de janeiro e atrapalha por não ser o tempo ideal para o desenvolvimento da equipe", completou.

O profissional minimiza o período reduzido dos preparativos, citando o empenho de todos os setores em dar mais intensidade sem prejudicar no desenvolvimento dos jogadores. Segundo Linhares, a integração do departamento médico com o restante da comissão técnica beneficia os atletas leoninos em sua evolução.

"Por não termos a preparação longa, otimizaremos mais o tempo que teremos para treino, com muita qualidade dos treinos e com controle individualizado das cargas. Complementaremos assim as necessidades individuais de cada atleta, pois o que facilita isso é a interação no Sport entre setores ser total. O pessoal da preparação física com o DM, com médicos, fisioterapeutas, massagistas, fisiologia, além dos analistas de desempenho", encerrou.