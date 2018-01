Com apenas Marlone de novidade e sete ausências, Sport inicia pré-temporada no CT José Médicis

Meia, que retornou ao Leão depois de dois anos, se fez presente à primeira movimentação (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A primeira movimentação do Sport em 2018 foi marcada por avaliação física e com o elenco reduzido. Apenas 17 atletas estiveram presentes, sendo um deles o meia Marlone, confirmado recentemente como um dos reforços para a temporada. Rogério, Diego Souza, André, Rithely, Reinaldo Lenis, Henríquez e Régis, por outro lado, possuem contrato e foram as baixas.

Os jogadores, segundo a assessoria de imprensa, justificaram ausência à diretoria, ficando esperados para se apresentarem ainda ao longo da semana. A atividade teve início com conversa envolvendo o presidente Arnaldo Barros e Nelsinho Baptista, que volta ao comando da equipe após nove anos.

Em seguida, o plantel rubro-negro passou pela avaliação de percentual de gordura com o fisiologista Inaldo Freire, com a parte física realizada na academia do CT José Médicis. Dentro de campo, o comandante não chegou a trabalhar intensamente, mas já fez testes com bola e realizou um treino técnico.

Ronaldo Alves foi o único zagueiro a se reapresentar no rubro-negro para 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

À tarde, o grupo do Leão volta a se movimentar no gramado, buscando ter o ritmo mais intenso. Espera-se que o zagueiro Léo Ortiz, que vem por empréstimo do Internacional junto ao volante Anselmo, aguarda a assinatura do vínculo para ser confirmado como contratado pelo time leonino.

Confira a lista dos que se apresentaram nesta quarta-feira (3)

Goleiros: Magrão, Agenor, Lucas e Maílson

Laterais: Raul Prata, Sander e Evandro

Zagueiro: Ronaldo Alves

Volantes: Thallyson, Neto Moura e Fabrício

Meias: Marlone, Thomás e Everton Felipe

Atacantes: Juninho, Índio e Leandro Pereira