Em duelo nordestino, Sport e Confiança se enfrentam pela Copa São Paulo

Rubro-negros pernambucanos conquistaram tricampeonato do Estadual em 2017 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Nesta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), o Sport encara o Confiança no estádio Luizão, em São Carlos, em jogo pelo Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. O Leão chega acreditando que tem condições de realizar campanha positiva na competição. O Dragão, por outro lado, está substituindo o Linense-SP, que mudou de chave, afim de surpreender.

Treinador Júnior Câmara não fez mistério em relação à escalação dos rubro-negros. De acordo com o técnico, a equipe titular que vai iniciar os azulinos será a mesma do último treinamento em que foi realizado na capital pernambucana. O comandante elogiou o entrosamento dos atletas: "Se eu modificar meu time por conta do adversário, eu tiro um pouco da confiança dos atletas. Por isso costumo repetir a formação e, se não tivermos problemas, a escalação será essa", afirmou.

Desta forma, os leoninos provavelmente entrarão em campo diante do Proletário no 3-4-3 com: Everton; Arthur, Alê Santos e Chico; Elias, João Erick, Brendo e Pedro Victor; Robinho, Alison e Mikael.

Já no lado do Confiança, Edmilson Santos ainda não deu pistas sobre a escalação inicial. Um dos destaques do time sergipano, o meia Gabriel Mendonça, crê no potencial dos companheiros para alcançar as metas traçadas: "Expectativa é a melhor possível e esperamos chegar lá, fazer bonito com a classificação e deixar Deus levar, conduzir a gente, já que ele sabe de tudo. É uma grande vitrine, mas não podemos pensar em ir lá, fazer uma boa competição e sair do Confiança, mas sim evoluindo para um dia chegar ao profissional", afirmou

Time-sede, São Carlos encara São Raimundo-RR

Um pouco mais cedo, às 17h (de Brasília), também no estádio Luizão, o São Carlos recebe o São Raimundo-RR para começar o certame com o pé direito. A Águia da Central contará com o apoio da torcida para se manter com bom desempenho, uma vez que já despachou adversários como Vasco e Palmeiras, outrora, e tentar os três pontos na estreia.

Já os roraimenses enfrentaram árduas 24 horas de viagem para poder disputar a maior competição de base do país. Apesar das dificuldades, será a sexta vez consecutiva em que o alviceleste participará do Copa São Paulo, tentando obter a classificação à segunda fase pela segunda oportunidade na história.