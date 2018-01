Jogo Sport x Confiança-SE ao vivo online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 (0-0)

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Confiança-SE ao vivo, em partida válida pela 1ª rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Fique ligado na VAVEL!

Um dos destaques do time sergipano, o meia Gabriel Mendonça, crê no potencial dos companheiros para alcançar as metas traçadas: "Expectativa é a melhor possível e nós esperamos poder chegar lá, fazer bonito com a classificação. Deixar Deus levar, conduzir a gente, já que ele sabe de tudo. É uma grande vitrine, mas não poderemos pensar em ir lá, fazer uma boa competição e sair do Confiança, mas sim evoluir para poder em breve ir ao profissional", disse Gabriel

Copinha VAVEL: as grandes revelações do Sport na história da Copa SP

Na oportunidade, o comandante azulino esboçou a equipe no 3-5-2 com: Ismael; Ian, Neto e Isaías; Phelipe, Breno, Hélio, Vinicius e Willams; Gabriel e Felipe. No entanto, os 11 iniciais do Proletário vão ser definidos somente momentos antes da bola rolar

No lado do Confiança-SE, porém, Edmilson Santos ainda não deu pistas de qual deve ser a escalação inicial. A última partida, em preparação para a Copinha, foi em amistoso ante o profissional do Socorrense e com vitória do Dragão por 3 a 0

Copinha VAVEL: o que esperar do Sport na Copa SP de 2018

Por isso, o Leão deve ir a campo logo mais diante do Confiança-SE, no 3-4-3, com: Everton; Arthur, Alê Santos e Chico; Elias, João Erick, Brendo e Pedro Victor; Robinho, Alison e Mikael

"Se eu modificar meu time por conta do adversário, vou tirar um pouco da confiança dos atletas. Por isso, costumo repetir a formação e, se nós não tivermos problemas, a escalação será essa que vem jogando e estava na final do Pernambucano", declarou Júnior

Tentando quebrar qualquer dificuldade no primeiro confronto, o técnico Júnior Câmara não faz mistério e já tem definido o time que vai a campo. Segundo o treinador rubro-negro, manter a sequência da base titular é o mais importante para dar confiança ao grupo

Para a partida de estreia no maior torneio de base do país, os leoninos se motivam com a conquista do tricampeonato do Pernambucano Sub-20, já os azulinos chegam como convidados, uma vez que não se classificaram no Estadual

Nesta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), o Sport encara o Confiança no estádio Luizão, em São Carlos, em jogo pelo Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. O Leão chega acreditando que tem condições de realizar campanha positiva na competição. O Dragão, por outro lado, está substituindo o Linense-SP, que mudou de chave, afim de surpreender