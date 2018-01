Novo camisa 10, Marlone celebra retorno ao Sport: "Clube que sempre me identifiquei"

Google Plus

Meio-campista visa recuperar futebol após ficar em baixa nos últimos dois anos fora do Leão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Primeiro reforço oficializado pelo Sport para 2018, o meia Marlone se reapresentou junto ao restante do grupo e foi apresentado nesta quinta-feira (4). O meio-campista, que vem por empréstimo de um ano do Corinthians, está sem atuar desde novembro quando ainda estava no Atlético-MG.

Buscando recuperar o bom futebol de quando defendeu o Leão, ainda em 2015 na melhor campanha dos pernambucanos na história na era dos pontos corridos, o atleta mostra animação com o retorno ao clube. De acordo com o armador, a identificação com os rubro-negros foi um dos fatores importantes para sua volta, exaltando dificuldades a serem encontradas.

"Estou muito feliz pelo esforço do clube, do professor Nelsinho e deles terem o desejo de que eu retornasse. O Sport é um clube que sempre me identifiquei, pois fui muito feliz ao passar aqui. Responsabilidade é muito grande, mas estou preparado e espero fazer uma campanha até melhor que 2015", afirmou, agradecendo o carinho da torcida.

Marlone se reapresentou normalmente com o restante do elenco rubro-negro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Sempre acompanhei o Sport, mesmo fora. Muitas coisas marcaram a minha vida aqui. Foi o nascimento da minha filha, as amizades que fiz no clube, a identificação com a cidade. Sempre que eu vim jogar aqui, a torcida me deu muito carinho e pediu retorno. Hoje estou respirando o Sport", completou.

Executivo de futebol leonino, Alexandre Faria também fala da chance que o jogador vai ter novamente em Pernambuco. Segundo o dirigente da equipe, a diretoria se esforçou para sua contratação, tendo o nome aprovado pelo treinador Nelsinho Baptista, esperando que as atuações de outrora sejam repetidas.

"Bom filho a casa torna. É um prazer muito grande estar apresentando o Marlone. Estamos muito felizes com isso e desejamos que ele tenha o mesmo sucesso ou mais que ele teve no passado, já que o treinador Nelsinho é um fã dele e nós estávamos fazendo esforço muito grande para anunciá-lo", encerrou o dirigente.