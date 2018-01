Pedro Castro exalta grandeza do Sport em apresentação: "Essa camisa tem um peso enorme"

Meia exaltou sua dedicação dentro de campo (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Com a saída de alguns jogadores ao fim da temporada 2017, em que o Sport escapou por pouco do rebaixamento, Alexandre Faria, executivo de futebol do Leão ficou com a missão de trazer reforços para qualificar o elenco rubro-negro. Nesta sexta-feira (5), um deles foi apresentado de maneira oficial. Se trata do meia Pedro Castro, que disputou a última temporada pelo Avaí.

Castro, de 24 anos, começou sua carreira no Santos, logo se transferindo para a Espanha, onde jogou pelo Espanyol II. Voltando ao Brasil, passou por Paraná, Botafogo-PB e Tombense, além de ter disputado a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz, grande rival do Sport, onde teve poucas chances de atuar. Ele, inclusive, preferiu não falar muito sobre sua passagem pelo Tricolor.

"Eu passei lá, mas hoje eu estou em outro momento da minha vida. Depois daquele tempo aconteceu muita coisa, evoluí muito, dentro e fora de campo e hoje eu estou sendo lembrado pelo que eu fiz no Avaí. Eu estou muito feliz de tá aqui no Sport, vestindo essa camisa que tem um peso enorme", afirmou.

No Sport, Pedro Castro chega para lutar por uma vaga no setor de meio-campo, que no momento, conta com Diego Souza, Thomás e o prata da casa Everton Felipe. Caso o técnico do Sport, Nelsinho Baptista queira, ele também pode optar por escalar o jogador como volante, posição que ele atuou em alguns dos clubes por onde passou. Perguntado, ele citou algumas características que podem torná-lo titular.

"Eu sou um cara muito aguerrido dentro de campo, vou pra ganhar todas as bolas. Me dedico, me entrego totalmente pelo time e também tenho algumas qualidades. Tenho um bom chute, um bom passe e acho que posso entregar isso da melhor maneira possível", ressaltou.