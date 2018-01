Raul Prata aprova manutenção tática do Sport: "Todo mundo tem facilidade para jogar"

Atleta renovou contrato com os rubro-negros até o fim da temporada e com opção de compra (Foto: Williams Aguiar/Sport)

De contrato renovado até o final do ano, o lateral-direito Raul Prata vive, talvez, o melhor momento com a camisa do Sport. Contratado no começo de 2017 para ser reserva de Samuel Xavier, teve altos e baixos ao longo da temporada, porém conseguiu desempenhar bom futebol e conquistou a titularidade na reta final.

Com o empréstimo de Samuel ao Atlético-MG, Raul ficou como única opção para a função, o que fez Nelsinho Baptista esboçá-lo entre os 11 visando o jogo contra o Atlético Tucumán. Provável titular diante do time argentino, o atleta elogia o trabalho apresentado pelo treinador e destaca a fácil adaptação do elenco rubro-negro.

"Nelsinho tem feito bastante trabalhos de passes e posse de bola e eu, particularmente, gosto muito porque o time começa a se conhecer de maneira mais rápida. Ele demonstrou como quer que a equipe jogue e todo mundo tem facilidade para poder jogar nesse esquema, pois nós já vínhamos jogando assim", assegurou, mostrando confiança para ter sequência na equipe.

Nelsinho esboçou a equipe titular do Leão pela primeira vez nessa temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Quando eu cheguei ano passado ao time, o Samuel era titular e eu fui buscando o meu espaço. Esse ano é a mesma coisa, porém vai ter uma briga sadia pela vaga na posição. Vou trabalhar firme para poder ficar em forma e poder dar uma sequência boa entre os titulares", declarou o jogador.

O camisa 23 leonino ressalta ainda a importância de poder realizar um bom período de preparação para 2018, pois a comissão técnica decidiu focar na parte física. Para o defensor do Leão, o elenco dar atenção ao objetivo traçado é essencial ao longo de todo o ano, uma vez que todo o condicionamento é adquirido nessa etapa.

"Expectativa para a temporada é das melhores possíveis e, no início do ano, sempre passam coisas boas pela cabeça. Tem que ser um ano de vitórias para nós. Todos foram às férias, descansaram e curtiram com as famílias, deixando o clima muito bom. Temos que nos dedicar bem e a pré-temporada é que condiciona o jogador para ir bem ao longo de todo o ano", encerrou.