Sport contrata lateral-esquerdo Capa por empréstimo junto ao Avaí

Lateral esteve presente em 29 das 38 partidas na Série A com a camisa avaiana (Foto: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.)

Depois de estender contrato junto ao Avaí até o final de 2020, o lateral-esquerdo Capa será emprestado ao Sport. Informação foi confirmada, oficialmente, pelo presidente dos catarinenses Francisco Battistotti. Como o atleta tem vínculo até 2019, o mandatário colocou a renovação para condicionar o empréstimo, evitando risco de um pré-contrato ser assinado e perdê-lo sem custos.

"Falei há pouco com o Sport e já está tudo fechado. Agora, só estamos esperando que ele prorrogue o contrato conosco e, se isso acontecer, ele segue para o Recife. Nós ainda temos uma reunião com o jogador nesta tarde e, se ele renovar o vínculo conosco, ele segue para o Sport para esta temporada", afirmou Francisco.

Ainda de acordo com o dirigente avaiano, no entanto, nenhum jogador rubro-negro será envolvido no negócio, apesar de alguns já terem sido recusados: "No futuro, se tiver atleta que interesse ao Avaí para jogar a Série B conosco, nós voltaremos a negociar junto ao Sport", assegurou Battistotti.

Um dos jogadores mais regulares, chileno não renovou com o Leão para 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O lateral chega aos pernambucanos para poder suprir a saída de Mena e concorrer com Sander pela titularidade. O chileno deixou o clube por não renovar, uma vez que estava emprestado pelo Cruzeiro até 2017 e não teve sucesso para permanência. Capa, com a camisa dos azulinos, fez 49 jogos em 2017, sendo 29 desses na Série A.

Com 25 anos, construiu a carreira em Santa Catarina, atuando também em equipes como Marcílio Dias e Guarani de Palhoça antes do Leão da Ilha da Magia, além de ter defendido o Grêmio Osasco-SP. Mesmo sem a diretoria do time da Praça da Bandeira se posicionar, aguardando os exames médicos para assinatura contratual, a expectativa é do acerto durante a semana, já que ainda vai chegar a Recife.