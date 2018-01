Taça Ariano Suassuna 2018: tudo que você precisa saber sobre Sport x Atlético Tucumán

Foto: Divulgação/Sport

Parte do calendário do Sport desde 2014, a Taça Ariano Suassuna vai continuar em 2018 e tem o adversário definido. É o Atlético Tucumán, que participou da Copa Libertadores da América pela primeira vez em 2017 e vai disputar nesse ano, integrando o Grupo 3 junto a Peñarol-URU, Libertad-PAR e The Strongest-BOL, em partida nesse domingo (14), às 18h (de Brasília).

O que vale?

Nesta quarta edição do torneio-amistoso, os rubro-negros buscarão o tetracampeonato, já que nesta temporada se sagrou tricampeão com a vitória sobre o The Strongest nos pênaltis. Em toda a história, a equipe leonina bateu Nacional-URU e Argentinos Juniors-ARG em 2015 e 2016, respectivamente, fazendo homenagem ao artista paraibano falecido e que dá nome ao troféu.

Escalações prováveis

Nelsinho teve de esboçar equipe titular com menos de uma semana de trabalho (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Sport: Magrão; Fabrício, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo, Pedro Castro, Índio e Marlone; Rogério e André. Técnico: Nelsinho Baptista

Desfalques: lateral-direito Raul Prata (incômodo no pé direito)

Reforços: para a atual temporada, o Leão já contratou seis jogadores. Lateral-direito Felipe Rodrigues, zagueiro Léo Ortiz, lateral-esquerdo Capa, volante Pedro Castro, e meias Marlone e Gabriel. Três desses, no entanto, não estão oficializados, que são os laterais Felipe e Capa, e o meio-campista Gabriel

Time voltou a treinar para resto da temporada há cerca de uma semana (Foto: César Díaz/Atlético Tucumán)

Atlético Tucumán: Batalla; Acosta, Cabral, García e Villagra; Freitas, Aliendro e Álvarez; Rodríguez, Blanco e Barbona. Técnico: Ricardo Zielinski

Desfalques: nenhum

Reforços: goleiro Batalla (empréstimo do River Plate), zagueiro Andrés Lamas (ex Defensor-URU) e volante Nery Leyes (ex Newell's Old Boys-ARG)

Arbitragem

A arbitragem da partida é formada por um trio pernambucano. Apitará Luiz Sobral, que é do quadro da CBF e tem como assistentes Cleberson Nascimento e Marcelino Castro, também membros do grupo nacional. O quarto árbitro será Gleydson Leite, que está na Ceaf-PE desde 2002, e está no escalão principal do país

Números

Em todo o histórico de confrontos, os pernambucanos enfrentaram os argentinos em 11 oportunidades, sendo três dessas diante da Seleção, com duas vitórias e uma derrota. Diante de Atlanta, Chacarita Juniors e Vélez Sarsfield, os leoninos tiveram apenas um duelo e foram vencidos em todos.

Rubro-negros eliminaram o Arsenal de Sarandí na última Copa Sul-Americana (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Já contra Argentinos Juniors, Huracán e Arsenal, mais recentemente, os rubro-negros acumulam desempenho mais satisfatório. Total de cinco jogos, com dois triunfos - sobre o Bicho Colorado e o time de Sarandí - e dois revezes para o Globo e o Arse, além de um empate ante o clube quemero.