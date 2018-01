Por mais regularidade em 2018, meia Thomás busca desempenho satisfatório no Sport

Armador rubro-negro visa ter mais oportunidades entre os titulares durante tempo contratual (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A temporada anterior no Sport não foi como Thomás havia planejado, mesmo trocando o arquirrival Santa Cruz pelo Leão. O meio-campista, que chegou motivado ao rubro-negro, logo foi perdendo espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo e não conseguiu voltar a atuar - apesar da mudança no comando - pelo time.

Ainda assim, o atleta de 24 anos decidiu permanecer para tentar dar a volta por cima em 2018. Na tarde desta terça-feira (9), o armador dos leoninos citou algumas questões sobre o que aguardar do rendimento com Nelsinho Baptista, contratado para suprir saída do interino Daniel Daniel Paulista.

"O professor vem me dando espaço e espero ter mais oportunidades aqui no Sport. Já treinei pelo lado e fui um pouco mais por dentro, mas ainda está muito cedo para saber que função ele quer que eu faça por aqui. O que precisar, posso e pretendo ajudar", disse o jogador, que já treinou entre os titulares.

Estilo de treinamentos de Nelsinho foi elogiado pelo meio-campista rubro-negro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Por ter contrato se encerrando em maio deste ano e, com isso, o meia-atacante já iniciou a temporada a todo vapor para demonstrar que há condições de renovar seu vínculo com o clube. Com a titularidade nas movimentações, o armador procura aproveitar as oportunidades que está ganhando para poder ajudar o grupo.

"Esse ano quero ter mais oportunidades e corresponder. Espero que a gente tenha grande ano, pois já deu para ver que o técnico Nelsinho é um cara experiente, vencedor e que gosta muito do trabalho de passe. Temos que aprender com ele, mas vamos treinar bastante para poder trazer resultados para a equipe", encerrou.

No domingo (14), às 18h (de Brasília), os pernambucanos duelam com o Atlético Tucumán pela quarta edição da Taça Ariano Suassuna na Ilha do Retiro. O escrete da Praça da Bandeira busca o tetracampeonato, já que foi campeão outrora sobre Nacional-URU, Argentinos Juniors e The Strongest-BOL, em 2015, 2016 e 2017, respectivamente.