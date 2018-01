Com novidades, time feminino do Sport retorna às atividades para 2018

Google Plus

Rubro-negras vão disputar competições a caráter estadual, regional e nacional nesse ano (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A reativação do time feminino no Sport colheu bons frutos em 2017. O elenco voltou a conquistar o Campeonato Pernambucano depois de sete anos de hegemonia do Vitória, além de fazer uma campanha bem satisfatória na Série A-1 do Brasileiro, ficando próximo de conquistar a vaga na segunda fase.

Para 2018, o planejamento permanece com bastante intensidade, pois um torneio será adicionado ao calendário das Leoas. Nesse último ano de desempenho positivo, foram disputadas competições com o caráter estadual e nacional, enquanto na atual temporada a equipe disputará a Copa do Nordeste da modalidade.

Ciente das novidades, o técnico Jonas Urias reforçou o plantel leonino. Das 27 atletas que integram o grupo, cinco chegaram ainda durante o fim do último ano para esse. São elas a zagueira Thaís Regina, as meias Adriana e Paloma, e as atacantes Bia e Nycole, que aguardam ansiosas a estreia.

Leoas foram campeãs do Campeonato Pernambucano em 2017 e buscam o bi (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Já Johanna, Karolaine e Talita, que estavam no clube, não tiveram seus contratos prolongados. Ary e Thaís, inclusive, foram as únicas a não se reapresentarem, uma vez que disputarão o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira e retornam apenas no dia 3 de fevereiro, conforme é esperado pela comissão.

Profissional na modalidade junto a Santos, América-MG e Iranduba, o escrete rubro-negro espera a divulgação das tabelas dos certames a disputar. Enquanto isso, segue em preparação, buscando repetir bons momentos. Confira jogadoras que se reapresentaram nessa terça-feira (9) no campo auxiliar da Ilha do Retiro e vão ter a semana recheada de trabalhos.

Goleiras: Lorena e Thaynara

Laterais: Rebeca, Amanda Leite e Yandra

Zagueiras: Bruna Cotrim, Bicê, Giovanna e Thamires

Volantes: Kamila e Ingryd

Meias: Jayanne, Adriana, Kira, Regiane e Liliane

Atacante: Soraya, Juliana, Paloma, Nycole, Bianca, Ottília, Annaysa, Bia e Micaelly