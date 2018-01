Técnico do Sport, Júnior Câmara prevê dificuldades em jogo com Corinthians na Copinha

Treinador estava à frente do time rubro-negro na decisão contra paulistas e ficou com o vice (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O Sport vinha motivado para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 e a campanha até agora está bastante razoável. Embalado pelo tricampeonato do Campeonato Pernambucano, o Leão finalizou o Grupo 18 na vice-liderança, atrás apenas do São Carlos, acumulando o total de duas vitórias e uma derrota, com seis pontos ganhos.

No mata-mata, os rubro-negros reencontram um velho conhecido. É o Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e praticamente o mesmo elenco, tal como os comandados de Júnior Câmara. Técnico à época e agora, Júnior prevê dificuldades diante do Timão, ainda que já conheça o adversário.

"Agora iremos enfrentar o Corinthians, reeditando decisão da Copa do Brasil Sub-17 (em 2016). Vamos ter a oportunidade de se recuperar, no entanto eles têm uma grande equipe. Nós também temos uma grande equipe e vai ser um jogo aberto. Nos outros jogos, as equipes jogavam muito confortáveis, só no nosso erro. Agora pegamos um clube grande e os espaços irão aparecer sem muitas dificuldades", assegurou ao Site Oficial do clube, citando a obrigação na mudança de comportamento.

Titular, goleiro Everton defendeu o Leão na finalíssima da Copa do Brasil Sub-17 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Nos três jogos que fizemos pela Primeira Fase, nós que tínhamos que buscar a iniciativa da partida e o gol. Os adversários jogaram pelo erro e isso foi a principal dificuldade. Quando se joga com a bola no pé com a obrigação de ir para frente é necessário maturidade. Na Copinha não há jogo fácil, apesar do baixo investimento de algumas equipes. Temos que ter paciência em alguns jogos e isso vai ser bom para amadurecer os atletas", encerrou.

Na ocasião, alguns dos atletas do plantel leonino estiveram presentes. São eles o goleiro Everton, os laterais Elias e Caio, o zagueiro Arthur, os volantes Matheus e Vinícius, os meio-campistas Brendo e Pedro Victor, e os atacantes Wilson e Pedro Maranhão. Já o meia-atacante Pardal e o centroavante Juninho, por outro lado, estão integrados ao profissional, esperando se tornar novos valores dos pernambucanos.