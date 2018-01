Zagueiro Léo Ortiz celebra chance no Sport: "Trabalho reconhecido pela comissão técnica"

Léo foi emprestado pelo Internacional aos rubro-negros pernambucanos até o final de 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Um dos seis contratados do Sport para 2018, o zagueiro Léo Ortiz se apresentou oficialmente nessa quinta-feira (11). Vindo por empréstimo do Internacional até o fim desta temporada, se reapresentou diferente dos demais atletas, uma vez que o elenco iniciou atividades semana passada.

Feliz com a oportunidade dada pela equipe pernambucana, o defensor destacou títulos conquistados e o reconhecimento dado pelo trabalho apresentado no Colorado em 2017. De acordo com o novo camisa 33, poder retribuir o respaldo da comissão técnica e da diretoria será bem gratificante.

"Eu estou muito feliz em poder vestir essa camisa, principalmente pela história que o Sport tem, por ter sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Tive meu trabalho reconhecido pela comissão técnica e diretoria do clube. Pretendo retribuir dentro de campo e estou louco para fazer isso", garantiu, valorizando referências de ex-companheiros, tal como o goleiro Danilo Fernandes, que atuou nos leoninos em 2015.

Defensor rubro-negro se reapresentou depois do elenco para temporada 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"As informações que me passaram daqui do Sport foram as melhores possíveis. Falaram que eu ia adorar a cidade, a estrutura do clube e as pessoas. Já nos primeiros dias deu para ver que tudo que falaram era verdade. A primeira pessoa com quem eu falei antes de vir foi o Danilo (Fernandes) e ele me deixou bem motivado", completou.

Desprezando qualquer disputa pela titularidade, pois o Leão tem ainda outros três jogadores - Henríquez, Ronaldo Alves e Durval - para poder desempenhar a função, Léo mostra vontade em buscar seu espaço no time. Mais novo dos quatro do setor, enaltece suas características com o intuito de garantir um espaço.

"A disputa é muito grande com Durval, Ronaldo Alves, que já conhecia do Inter, e Henríquez, que conheci agora. Durval tem grandiosidade no Brasil com títulos. Eu sou o mais novo, o mais inexperiente dos quatro, então espero mostrar para o Nelsinho a minha saída de bola, que foi o que chamou atenção do Sport para me trazer, além de ter velocidade", encerrou.