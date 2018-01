Lateral-direito Raul Prata vira dúvida e pode desfalcar Sport na Taça Ariano Suassuna

Improvisado no setor, jovem volante Fabrício é o mais cotado para substituir Raul na lateral (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Se Nelsinho Baptista achava que teria a base titular pronta para estreia na temporada, esboçada ainda na segunda-feira (8), ganhou dúvidas em movimentação dessa quinta-feira (11). Pelo segundo dia seguido, o Sport treinou desfalcado do lateral-direito Raul Prata, com incômodo no pé, seguindo em tratamento.

Nessa quarta-feira (10), o técnico leonino testou Felipe Rodrigues - que veio do Santos B - no setor. Na atividade realizada no CT José Médicis, no entanto, foi a vez do jovem volante Fabrício ir para a posição, pois Felipe foi deslocado para a cabeça de área entre os reservas, deixando o massagista Maviel de opção para a lateral.

Vindo do Avaí por empréstimo até o final do ano, o lateral-esquerdo Capa realizou o soccer test e não trabalhou com bola junto ao restante do grupo, apesar de integrado. Entre os 11 iniciais, no entanto, a maior das novidades foi a presença do atacante Índio no lugar de Thomás. O atleta formado na base do Leão ganhou vaga na armação, mantendo o esquema tático.

Meia Thomás vira dúvida ante Atlético Tucumán por opção de Nelsinho Baptista (Foto: Williams Aguiar/Sport)

É esperado que, em meio às interrogações, Nelsinho defina quem vai a campo nesta sexta-feira (12). O resto do time deve ser mantido, já que os jogadores não apresentaram nenhum problema por contusão. Após ser emprestado ao Oeste, Fabrício busca reencontrar bom futebol e se diz mais maduro.

"A ida para o Oeste foi de muito aprendizado para mim e acrescentou muita coisa boa. Acho que voltei mais maduro, outro Fabrício, sabendo o que é bom e ruim para mim. Forma de conquistar o espaço no time é trabalhando e vou esperar as oportunidades aparecerem para poder conquistar o que conquistei no começo do ano passado", assegurou o cabeça de área.

Interrogações à parte, os rubro-negros devem ser escalados para jogo diante do Atlético Tucumán, pela Taça Ariano Suassuna, com: Magrão; Raul Prata (Fabrício ou Felipe Rodrigues), Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo, Pedro Castro, Thomás (Índio) e Marlone; Rogério e André.