Sport recebe Atlético Tucumán-ARG em busca do tetra da Taça Ariano Suassuna

Neste domingo (14), às 18h (de Brasília), os torcedores do Sport enfim poderão matar as saudades do time do coração assistindo ao primeiro desafio na temporada de 2018. Trata-se do amistoso contra o Atlético Tucuman-ARG, válido pela quarta edição da Taça Ariano Suassuna, a ser disputado na Ilha do Retiro, em Recife.

Até agora, o aproveitamento rubro-negro é de 100%. Nos últimos três anos, venceu todos os adversários. Foram eles o Nacional-URU, batido por 2 a 1 em 2015, o Argentinos Juniors - derrotado por 2 a 0 em 2016 - e o The Strongest-BOL, que empatou no tempo normal por 1 a 1, mas caiu nos pênaltis em 2017.

O torcedor que comparecer ao estádio pode reencontrar, em especial, dois nomes que deixaram saudades nas últimas passagens. O técnico Nelsinho Baptista, que fez história ao conquistar a Copa do Brasil com o clube em 2008 e volta ao comando após nove anos no Japão, assim como o meia Marlone, que foi um dos destaques da boa campanha no Brasileiro de 2015, a melhor leonina na era dos pontos corridos.

Nelsinho tem time base já definido

Na semana do duelo contra os argentinos, o comandante leonino fez alterações na equipe considerada titular nos treinamentos. Dos novos contratados pelo Sport, apenas Marlone e o volante Pedro Castro que assumiram a titularidade num primeiro momento nas movimentações para o confronto.

Zagueiro Léo Ortiz, lateral-direito Felipe Rodrigues e lateral-esquerdo Capa devem começar no banco e entrar no segundo tempo, quando o grupo titular normalmente é inteiramente trocado. A única dúvida é na lateral-direita, pois Raul Prata, que terminou 2017 como titular e sentiu incômodos no pé direito, não participou dos últimos coletivos. Em sua vaga, o volante Fabrício assumiu interinamente.

Jovem atacante Índio ganha a chance entre os 11 do Leão no lugar de Thomás (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Diferente de como encerrou a última temporada, o zagueiro Henríquez deve iniciar no banco, dando espaço a Ronaldo Alves. No decorrer dos dias, o meia Thomás treinava no time de cima, mas perdeu lugar para o atacante da base Índio. Nelsinho Baptista, inclusive, elogiou bastante o jovem, que vai atuar na armação.

"Por enquanto, não posso garantir que ele (Índio) é titular, contudo me chamou muita atenção pela velocidade e determinação. É um jogador para o time também e vamos aproveitar o momento que a gente pode vê-lo jogando. Quero saber se consegue manter esse ritmo dos treinos nos jogos", assegurou o treinador rubro-negro

Decano visa segundo título na pré-temporada

Também em período preparação para 2018, o Atlético Tucumán-ARG tem disputado partidas amistosas para dar ritmo e entrosamento aos jogadores. Na última sexta-feira (12), o Decano conquistou o Torneio de Verão disputado diante do Talleres de Córdoba, do mesmo país. O Gigante do Norte levou a melhor após penalidades, já que empatou no tempo normal sem gols.

Na última temporada, os argentinos viveram o que é considerado, por muitos, o auge de sua história. Participou pela vez da Libertadores, no entanto foi eliminado na 3ª posição na fase de grupos e assegurou um lugar na Sul-Americana. Caiu, entretanto, nas oitavas para o campeão Independiente. O time foi também à final da Copa Argentina, fechando como para o River Plate.

Tucumán iniciou ano com título ao vencer Torneio de Verão nos pênaltis (Foto: Divulgação/Atlético Tucumán)

Caso opte por repetir a formação que iniciou o último jogo, o treinador Ricardo Zielinski deve mandar a campo no 4-3-3. Para encarar o Leão, quatro jogadores entraram na lista dos relacionados. Zagueiro Mauro Osores, volante Dardo Miloc, meia-atacante Tomás Cuello - promessa de 17 anos - e atacante Hernán Hechalar.

Para este ano, o clube de Tucumán anunciou três reforços para tentar se recuperar na tabela do Campeonato Argentino, uma vez que ocupa a 15ª colocação de 28 participantes. São eles o goleiro Batalla, que veio por empréstimo do River, o zagueiro Andrés Lamas, ex Defensor-URU, e o volante Nery Leyes, contratado junto ao Newell's Old Boys.