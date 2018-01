Jogo Sport x Atlético Tucumán-ARG ao vivo online pela Taça Ariano Suassuna 2018

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje temos a quarta edição da Taça Ariano Suassuna, a ser disputada entre Sport e Atlético Tucumán-ARG. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida

Atlético Tucumán-ARG ao vivo

Sem nenhuma baixa por lesão, o atual vice da Copa Argentina ocupa a 15ª posição, com 16 pontos, dentre 28 participantes. O Gigante do Norte deve ir a campo com: Batalla; Acosta, Cabral, García e Villagra; Freitas, Aliendro e Álvarez; Rodríguez, Blanco e Barbona

Para 2018, o clube contratou apenas três atletas: são eles o goleiro Batalla (empréstimo do River Plate), o zagueiro Andrés Lamas (ex Defensor-URU) e o volante Nery Leyes (ex Newell's Old Boys-ARG)

Como não teve tempo de realizar preparação em Recife, devido a logística da viagem, o Decano deve ter a base titular do último jogo mantida. Com isso, Ricardo Zielinski espera levar a campo a equipe no 4-3-3, mantendo a cautela na defesa e saindo no contra-ataque, por estar fora de casa

Já o Tucumán, por sua vez, está motivado por mais uma taça. A primeira foi conquistada nessa sexta-feira (12) ao vencer o Talleres de Córdoba, em torneio-amistoso durante recesso do Campeonato Argentino, nos pênaltis por 4 a 3

Sport x Atlético Tucumán-ARG ao vivo

O comandante rubro-negro, inclusive, elogiou bastante o jovem Índio, que ganhou a vaga na armação ao lado de Marlone: "Por enquanto, não posso garantir que ele é titular, mas me chamou muita atenção pela velocidade e determinação. É jogador para o time também e vamos aproveitar esse momento que podemos vê-lo jogar. Quero saber se ele consegue manter esse ritmo dos treinos nos jogos", declarou Nelsinho

Na lateral-esquerda, contudo, segue Sander, já que Capa ainda aguarda a oficialização e deverá ser opção entre os reservas. Além de Capa, o lateral-direito Felipe Rodrigues e o meia Gabriel também não estão confirmados e não iniciam o confronto

Antes dúvida para jogar, Raul vai ser poupado pelo treinador, buscando evitar que a contusão se agrave durante o início da temporada. Os demais defensores, no entanto, serão mantidos, com Magrão no gol, assim como os zagueiros Ronaldo Alves e Durval

O Leão vai a campo com a ausência do lateral-direito Raul Prata, que está com incômodo no pé. Além dele, a maior novidade é a presença do jovem atacante Índio no lugar do meia Thomás entre os 11, por opção do técnico Nelsinho Baptista

Sport ao vivo

Para esta quarta edição do torneio-amistoso, os rubro-negros buscarão o tetracampeonato, já que na última temporada se sagrou tricampeão com a vitória contra o The Strongest nos pênaltis. Em toda a história, a equipe leonina superou Nacional-URU e Argentinos Juniors-ARG em 2015 e 2016, respectivamente, homenageando o artista paraibano falecido e que dá o nome ao troféu

Parte do calendário do Sport desde 2014, a Taça Ariano Suassuna vai continuar em 2018 e tem o adversário definido. É o Atlético Tucumán, que participou da Copa Libertadores da América pela primeira vez em 2017 e vai disputar nesse ano, integrando o Grupo 3 junto a Peñarol-URU, Libertad-PAR e The Strongest-BOL