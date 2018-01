Nelsinho Baptista festeja Taça Ariano Suassuna, mas frisa que Sport não está pronto

Técnico rubro-negro exalta empenho apresentado pelos jogadores na estreia da temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Após vitória sobre o Atlético Tucumán-ARG por 2 a 0, na tarde deste domingo (14) na Ilha do Retiro, Nelsinho Baptista festejou a conquista do tetracampeonato da Taça Ariano Suassuna. O confronto marcou a estreia do Sport em 2018, levando a melhor com os gols marcados por Sander e Thomás, um em cada tempo.

Para Nelsinho, a equipe apresentou empenho durante o primeiro jogo na temporada e produzindo um futebol mais atraente na etapa inicial. O treinador fez questão de ressaltar que o elenco ainda não está 100% e que precisará evoluir durante a temporada, visando esquecer ainda o 2017 conturbado.

"Foi uma partida de boa apresentação do time, mas ganhar é sempre o mais importante. Gostei demais do nosso primeiro tempo, contudo no segundo tempo tivemos uma caída, o que já é normal. Já esperávamos, pois tínhamos planejamento de jogar com alguns jogadores por até 60 minutos. Foi bom, jogo importante e nós ganhamos", declarou, citando a necessidade de evoluir ao longo do ano.

Lateral-esquerdo Sander abriu o placar e marcou o primeiro gol rubro-negro em 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Os atletas dentro de campo têm que ter uma leitura de jogo e saber o que o adversário está fazendo. Tivemos variações e acredito que eles estão entendendo. Podemos produzir muito mais, mas por ser apenas o primeiro jogo senti a determinação do time. Disse para eles que não estamos 100% e temos que melhorar", completou.

Mesmo com o pouco tempo de preparação para o duelo, já que o time reiniciou as atividades no dia 3 de janeiro, o comandante enxergou que o grupo assimilou bem a proposta: "Nós praticamos e mostramos as imagens do que nós fizemos e tínhamos de fazer. É assim, com boa organização, que conseguimos ganhar o jogo", encerrou.

O próximo compromisso do Leão vai ser já na quarta-feira (17), contra o Flamengo de Arcoverde, às 22h30 (de Brasília). Os leoninos vão até o estádio Áureo Bradley, em Arcoverde, medir forças contra os donos da casa em partida pela abertura do Campeonato Pernambucano 2018, indo em busca do bicampeonato e do 42º título.