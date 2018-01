Com Raul Prata vetado, Nelsinho deve manter time titular do Sport contra Flamengo de Arcoverde

Volante Fabrício, que atuou improvisadamente, é o mais cotado para ocupar espaço deixado (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Com uma pré-temporada curta, o Sport retornou às atividades após a conquista do tetracampeonato da Taça Ariano Suassuna. O Leão vai fazer sua estreia no Campeonato Pernambucano 2018 já na noite dessa quarta-feira (17), às 22h30 (de Brasília), em jogo com o Flamengo de Arcoverde, no estádio Áureo Bradley.

O treinamento realizado na tarde desta segunda-feira (15), no CT José Médicis, foi o único antes da viagem ao Sertão do estado. O elenco dos rubro-negros tem viagem marcada para a manhã dessa terça-feira (16) e fará reconhecimento do gramado à tarde, encerrando preparação ao primeiro duelo no Estadual.

Para o embate, Nelsinho Baptista permanece sem o lateral-direito Raul Prata. O atleta foi vetado pelo departamento médico com uma entorse no pé, que o fez ficar ausente ante o Atlético Tucumán-ARG, iniciando o tratamento de maneira intensa para ser reforço diante do Afogados da Ingazeira no sábado (20).

Recuperando de contusão, atacante Leandro Pereira pode ser opção em breve (Foto: Anderson Freire/Sport)

Para seu lugar, no entanto, o comandante ainda vai ter que aguardar. O jovem volante Fabrício atuou improvisado no compromisso contra o Decano. Felipe Rodrigues, que veio do Santos B, espera regularização e disputa a única vaga entre os 11, que não deverão sofrer alterações do último compromisso.

Gabriel, emprestado pelo Flamengo, realizou o soccer test e também está na expectativa de ter o nome divulgado no BID da CBF para poder ficar à disposição. Caso não tenha novas baixas, Nelsinho deve definir o time com: Magrão; Fabrício (Felipe Rodrigues), Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo e Pedro Castro; Índio e Marlone; Rogério e André.

Os leoninos defendem um tabu histórico contra o Tigre, uma vez que o retrospecto não contabiliza nenhuma derrota. Com quatro partidas na história diante da equipe sertaneja, foram três na condição de visitante e uma de mandante. Total de dois empates - ambos em 1997 - e duas vitórias, em 1998 e 1999.