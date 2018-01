Meia Gabriel celebra acerto com Sport: "Vim com intuito de ajudar e fazer um grande ano"

Meio-campista foi apresentado à torcida leonina momentos antes da Taça Ariano Suassuna (Foto: Anderson Freire/Sport)

O Sport segue se reforçando para 2018 e chegou ao quarto contratado de maneira oficial. Trata-se do meia-atacante Gabriel, que chega após ser emprestado pelo Flamengo até o fim do ano. O meio-campista se apresentou aos torcedores momentos antes do apito inicial pela Taça Ariano Suassuna, conquistada pelos pernambucanos em vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Tucumán-ARG.

Confirmado pelo Leão depois de assinar contrato, o armador mostra o máximo de motivação possível em defender os rubro-negros. Feliz por acertar, busca recuperar o futebol de outrora, esperando que seja uma temporada de felicidade mútua, já que esses últimos anos pelo Fla não foram tão positivos.

"Minhas expectativas são as melhores possíveis aqui no Sport, pois eu vim com o intuito de ajudar, de fazer um grande ano com o clube, que é um dos grandes do futebol brasileiro. Quero conquistar títulos aqui e espero que o Sport seja feliz comigo aqui durante este ano", afirmou o armador, que destaca sua polivalência.

Leão faturou tetracampeonato da Taça Ariano Suassuna na abertura de 2018 (Foto: Anderson Freire/Sport)

"Já joguei aberto pelos lados do ataque pelo Flamengo e também mais por dentro, atuando mais centralizado. Do meio para frente, não tem o que escolher não, estou disposto a jogar em qualquer posição. Onde o professor Nelsinho precisar, eu já estou pronto para poder ajudar em campo", complementou.

O novo camisa 30 leonino foi revelado no Bahia e se destacou durante o Brasileirão de 2012, sendo considerado uma das grandes revelações da equipe. O escrete da Praça da Bandeira vai ser o terceiro do jogador na carreira, apesar dos 28 anos, tentando agora conseguir estabilidade e maior sequência.

Nesta segunda-feira (15), o atleta realizou o soccer test e já espera sair a regularização no BID da CBF, uma vez que o time estreia na quarta-feira (17) no Campeonato Pernambucano. O adversário é o Flamengo de Arcoverde no estádio Áureo Bradley, no Sertão do estado, às 22h30 (de Brasília).