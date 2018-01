Jogo Flamengo de Arcoverde x Sport ao vivo online pelo Campeonato Pernambucano 2018

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje temos a abertura do Campeonato Pernambucano 2018, a ser disputada entre Flamengo de Arcoverde x Sport ao vivo, no Áureo Bradley, em Arcoverde, na noite desta quarta-feira (17). Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida

Apesar do pouco tempo de preparação, pois o elenco leonino reiniciou as atividades no dia 3 de janeiro, o treinador notou que o grupo assimilou bem a proposta de momento: "Nós praticamos e mostramos as imagens do que fizemos e tínhamos de fazer. É assim, com boa organização, que conseguimos ganhar o jogo"

Em quatro partidas na história ante os sertanejos, foram três na condição de visitante e uma de mandante, com retrospecto positivo ao Leão, que defende o tabu. Total de dois empates - ambos em 1997 - e duas vitórias, em 1998 e 1999 cada

Meia-atacante Índio, que ganhou espaço para Thomás na última semana, é favorito para permanecer entre os 11, mesmo que o companheiro de posição tenha marcado gol no jogo de abertura da temporada. Com isso, o treinador rubro-negro deve manter a mesma equipe do domingo (14)

Para o duelo, Nelsinho tem apenas uma baixa por lesão. É o lateral-direito Raul Prata, que sequer atuou diante dos argentinos com uma entorse no pé direito e foi vetado pelo departamento médico, com o volante Fabrício e Felipe disputando a vaga

Como motivação extra, os leoninos têm o bicampeonato como objetivo e o tetracampeonato da Taça Ariano Suassuna, conquistado após superar o Atlético Tucumán. Sport mantém escrita ao vencer Atlético Tucumán e garante tetra da Taça Ariano Suassuna

Já o Sport, por sua vez, anunciou seis contratações até o momento. Foram eles o lateral-direito Felipe, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Capa, os meio-campistas Marlone e Pedro Castro, e o meia-atacante Gabriel. Só Gabriel e Capa, no entanto, que não estão regularizados para o confronto

O comandante garante ter dúvidas na equipe, já que os preparativos para a estreia foram intensos, mas espera que o time vá a campo focado: "Não podemos entrar dentro de campo derrotados, mas vamos entrar sabendo que é possível, como vamos em todas as partidas. Será jogada a jogada e bem disputado. No final é que vamos saber o resultado", disse Daniel

Equipe sertaneja treinou em seu estádio logo depois do Sport e encerrou preparação para a estreia. Caso não tenha novidades, o time que venceu o Íbis na Taça Evandro Carvalho vai ser mantido: Alex; Walber, Edu, Alaf e David; Vágner Rosa, Marlon, Marcelo e Índio; Bibi e Diogo França

Alguns dos contratados foram destaque na última Série A-2 do Estadual: lateral-esquerdo Jorge e meias Aruá e Naldinho. O lateral estava no Porto, enquanto os meio-campistas defenderam o Decisão, vice-campeão para o Pesqueira

Tigre espera fazer boa campanha e já anunciou total de 14 reforços para o Estadual até o momento. Confira a lista

- Goleiros: Geaze e Alex;

- Laterais: Walber (D) e Jorge (E);

- Zagueiros: Edu e Alaf;

- Volante: Vágner Rosa

- Meias: Mardley, Aruá e Naldinho;

- Atacantes: Diogo França, Marlon, Anderson Felipe e Charlinho

Comandado por Daniel Neri, com passagens pela base do Sport, o Tigre tem também o meio-campista Naldinho, que defendeu o Leão de 2011 a 2015. Além dele, o meia-atacante Anderson Felipe, formado na categoria de base do clube leonino, ainda integra o elenco